Audio de Diego Maradona: "Lo de Dalma y Gianinna es criminal"

Hay una enorme revolución entorno a la serie por estrenar de Amazon, de Diego Maradona, en donde se hablará de todo y se tocarán temas delicados para la familia que Claudia Villafañe como Dalma y Gianinna Maradona quieren frenar por vía judicial. Pía Shaw, panelista de Los ángeles de la mañana, por El Trece, fue quien compartió los avances de la super producción en el programa.

“Lo primero que vamos a ver en la serie es a Diego criticando a sus hijas. Ellas lo sabían”, dice Ángel de Brito antes de permitir que se reproduzca el adelanto.

Entonces, ante la consulta de las panelistas, el conductor presentó el video. “Lo de Dalma y Gianinna es criminal. Es criminal, es algo que la gente lo va a repudiar”, se lo escucha decir con la voz pausada y lenta a Diego Maradona.

“Si así arranca la serie imaginen lo que se cuenta después. ¿Cómo Claudia no iba a interponer en la Justicia un reclamo para tratar de aminorar todo esto? Trata de criminales a Dalma y Gianinna por apoyar a su madre en las causas que tiene. Porque sus hijas nunca le hicieron nada. Al contrario, se lo aguantaron todo este tiempo de la manera que estamos viendo”, apuntó Ángel de Brito a modo de reflexión y agregó: “Hay audios mucho peores privados entre el padre y las hijas. ¿Cómo no se va a meter Claudia para frenar todo esto?”.

"Justicia por Diego": Gianinna Maradona convoca a una marcha por la muerte de Diego Maradona

Gianinna Maradona se suma a la convocatoria de "soldado de D10s" que harán una marcha hacia el obelisco el próximo 10 de marzo para pedir justicia por la muerte de Diego Maradona de quien asegura: "No se murió. Lo mataron".

La consigna es "Juicio y castigo a los culpables" y en la imagen se ve la figura de Diego Maradona, en sombra, pateando una pelota que está acompañada por diferentes leyendas: "Justicia por Diego". "No murió. Lo mataron". "10 de marzo todos al Obelisco" "Juicio y castigo a los culpables" y remata categórica: "La condena será social". Abajo de la publicación, aclaran que es "En paz y con barbijos".

Desde aquél fatídico 25 de noviembre de 2020, cuando falleció Diego Armando Maradona, comenzaron a salir a la luz diferentes maniobras sobre el tratamiento y los cuidados de profesionales de la salud, que el astro recibía. No sólo eso, sino que también se supo que importantes sumas de dinero no estaban y por otra parte, diferentes empresas que habrían pertenecido al astro, ya no estarían a su nombre.

Por eso, que se suma al dolor por la muerte de su padre, es que la hermana de Dalma adhiere a esta propuesta de un grupo de fanáticos de Diego que en su cuenta de Instagram realizan la convocatoria, a la que también se incorporó Claudia Villafañe.

Esta cuenta publicó en su Story: "Le arruinaron la vida, que no arruinen su memoria. El 10 de marzo estaremos en el Obelisco apoyando la marcha de pedido de justicia por los hechos que derivaron en la muerte de Diego. En paz y con barbijo. La Condena Será Social". en el mismo feed, se publican innumerables mensajes dirigidos a Rocío Oliva, todos insultantes y diciéndole las peores palabras que una persona puede recibir.

El orgulloso grupo publicó a lo largo de la creación de la cuenta, momentos inolvidables del ídolo. Tanto situaciones deportivas como el vínculo con sus hijas.