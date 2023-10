Javier Milei es uno de los cinco candidatos presidenciales en las elecciones generales de Argentina. Asimismo, el economista se presenta junto a su partido “La Libertad Avanza”, con quien lideró las PASO con un 30,2% de los votos. A pesar de su suelta y excéntrica personalidad, el político presenta oscuros secretos de su pasado que revelan la pésima relación que tenía con sus padres.

Javier y Karina Milei

Javier Milei reveló detalles de su padre, Norberto Milei

El economista y candidato presidencial, Javier Milei, oculta un terrible pasado en su historia personal, que tuvo una influencia significativa en su carácter y su forma de ser. El líder de “La Libertad Avanza” es hijo de Norberto Horacio Milei, un empresario en el sector del transporte de pasajeros.

En diversas entrevistas, Javier Milei se refirió a su padre como “progenitor”, evidenciando la clara distancia que existe entre ellos. Esto se debe a las experiencias traumáticas que vivió en el transcurso infancia, sobre todo de parte de su padre, quien ejerció actos de violencia física, verbal y psicológica hacia su persona.

"Mi padre. De chico había maltrato físico y estamos hablando de una persona de 1.90, no eran palizas normales. Después cuando estudiaba siempre fue muy despectivo para mi carrera, siempre me dijo que era una basura, que me iba a morir de hambre y que iba a ser un inútil toda la vida", aseguró el candidato.

Además, Javier Milei reflexionó sobre cómo las palizas y maltratos que sufrió en su niñez por parte de su padre, Norberto Milei, influenciaron en su personalidad actual: “A mí me tocó que mis padres sean muy tóxicos. Pero creo que todos los maltratos que me tocaron vivir, ya sean físicos o psicológicos, hicieron que eso haya afectado mi personalidad. Todas esas palizas que yo recibía cuando era chico hacen que hoy no le tenga miedo a nada".

Quién es Norberto Milei, el padre de Javier Milei

En la actualidad con 80 años, está retirado de la industria de transporte. Pocas imágenes se han visto de él en redes sociales, pero este domingo, la jornada electoral permitió tener un vistazo del progenitor del candidato libertario. Asistió con su esposa, la madre de Javier Milei, Alicia Lucich y se mostró distante con la prensa. Sin embargo, accedió a dar una nota a Perfil.com y opinó sobre la participación de su hijo.

Padre de Javier Milei votando

"Ojalá que le vaya bien, por mí, por todos los argentinos. Que la gente elija, que sepa lo que va a hacer, pero se necesita un cambio", señaló con contundencia. Asimismo, reveló que sí felicitó al candidato presidencial tras su victoria en las PASO de agosto 2023: "Yo lo felicité y su mamá también, lo que pasa es que tiene muchas cosas, le llegan muchos mensajes, muchos mails".

Con respecto a su cercanía con Javier Milei, Norberto Milei destacó que apoyará a su hijo en todo momento: "Me vas a ver en todos lados, vamos a todos lados apoyándolo. Yo lo veo bien, de la votación no hablo pero lo veo bien, imagínate que es mi hijo. Javier es muy inteligente y lo demostró, es un genio el pibe", sentenció.

