Azul, la nieta de Gustavo Yankelevich y Cris Morena, habló de su hermano, Valentín Yankelevich: "Por siempre su pequeña"

Azul Giordano encontró en California el escenario ideal para continuar su camino profesional, pero eso no modificó los vínculos que la unen a su familia. En medio de su experiencia universitaria, la hija de Romina Yan continúa compartiendo distintos recuerdos junto a sus hermanos, Valentín y Franco Yankelevich. A través de sus redes sociales, la nieta de Gustavo Yankelevich y Cris Morena suele compartir imágenes que conserva de distintas etapas; dejan al descubierto una conexión que se mantiene vigente más allá de los kilómetros que actualmente los separan.

Azul Giordano reveló detalles de su relación con su hermano, Valentín Yankelevich

Azul Giordano transita una etapa marcada por nuevos desafíos académicos en Estados Unidos, donde se encuentra enfocada en su formación vinculada al universo audiovisual. Sin embargo, a la distancia, mantiene un contacto cercano con sus seres queridos y, especialmente, con sus hermanos, Valentín y Franco Yankelevich, con quienes comparte una relación construida a lo largo de los años. Entre recuerdos familiares y momentos de distintas etapas de sus vidas, la joven suele reflejar el lugar que ocupan sus hermanos en su presente.

Azul Giordano y Valentín Yankelevich

En las últimas semanas, la joven comenzó a compartir algunos aspectos de su cotidianeidad a través de TikTok, una plataforma donde muestra fragmentos de sus días como estudiante universitaria. Entre videos sobre sus clases, actividades en el campus y experiencias en Los Ángeles, también aparecen recuerdos que reflejan el lugar que ocupan sus hermanos en su vida. Allí pueden verse imágenes de la infancia junto a ellos y fotografías más recientes que dan cuenta de un vínculo que se mantiene vigente.

Uno de los posteos que más repercusión generó fue aquel en el que Azul Giordano reveló el apodo que le puso Valentín. La joven compartió imágenes de ambos y acompañó la publicación con una frase que resumió el afecto que los une: "Por siempre, su pequeña". Además, contó que su hermano la llama "Achuleta", un sobrenombre familiar que rápidamente llamó la atención de quienes siguen de cerca la historia de la familia.

Azul Giordano y Valentín Yankelevich

Las publicaciones de la nieta de Gustavo Yankelevich y Cris Morena también dejan ver el cariño que sienten tanto por Valentín como por Franco. En distintas oportunidades compartió fotografías tomadas a lo largo de los años, desde cuando eran niños hasta encuentros más recientes. En uno de sus mensajes más emotivos, incluso expresó que por sus hermanos daría todo, una frase que volvió a poner de manifiesto la importancia que tiene esa relación en esta etapa de su vida.

La nueva vida de Azul, la hija de Romina Yan y Darío Giordano, en Los Ángeles

Mientras mantiene ese lazo cercano con su familia, Azul Giordano construye su propio camino en California. La hija de Romina Yan y Darío Giordano eligió desarrollar su formación en el universo audiovisual y actualmente estudia guion y contenidos cinematográficos en Estados Unidos, donde organiza sus días entre clases, trabajos académicos y proyectos relacionados con el cine.

Azul Giordano y Valentín Yankelevich

Lejos de la exposición mediática que rodeó históricamente a gran parte de su familia, la joven optó por mantener un perfil reservado y enfocar su energía en sus intereses académicos y creativos. Pero en su cuenta de TikTok comparte diversas publicaciones sobre su presente, donde destacan que encontró en la escritura audiovisual un área que le permite desarrollar una identidad propia, mientras sigue un camino ligado a su historia familiar.

Instalada en California, Azul Giordano cursa sus estudios en una institución especializada en cine y medios audiovisuales, donde participa de actividades vinculadas a la producción de contenidos, el desarrollo de guiones y distintos proyectos académicos. Parte de esa experiencia quedó reflejada en los videos que comparte ocasionalmente, donde muestra aspectos de la vida universitaria y de la convivencia con otros estudiantes.

Azul Giordano, Franco y Valentín Yankelevich

Azul Giordano continúa desarrollando su presente académico en Estados Unidos, pero mantiene muy cerca los vínculos que la unen a su familia. A través de distintos recuerdos compartidos junto a Valentín y Franco Yankelevich , la hija de Romina Yan deja ver que la distancia no modificó la cercanía que construyeron a lo largo de los años. Entre fotografías de la infancia y postales más recientes, quedó reflejada una relación que sigue acompañando esta nueva etapa de su vida.

VDV