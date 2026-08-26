Así es la universidad de Azul Giordano, la hija de Romina Yan: top 4 del mundo, estrellas como profesores y radicada en California

Azul Giordano, la hija de Romina Yan, atraviesa una nueva etapa en su vida instalada en California, donde decidió continuar sus estudios universitarios en un entorno académico reconocido a nivel mundial. A sus 20 años, eligió radicarse en Orange County y comenzar su formación en una institución que la vincula directamente con el mundo audiovisual, en un espacio que combina excelencia académica y cercanía con la industria.

Top 4 del mundo y artes visuales: La vida de Azul Giordano, la hija de Romina Yan, en California

Azul Giordano, la hija menor de Romina Yan y Darío Giordano, vive un nuevo capítulo en California. A sus 20 años se instaló en el área de Orange County, cerca de Huntington Beach, para continuar sus estudios universitarios. La joven eligió la Chapman University, donde asiste al prestigioso Dodge College of Film and Media Arts, una de las instituciones más reconocidas en el ámbito audiovisual. Allí construye su propio camino, lejos de la exposición mediática, en un entorno académico exigente.

Azul Giordano y Cris Morena

La elección de esta universidad no es casual; la institución se ubica en el puesto número 4 de las mejores escuelas de cine de Estados Unidos, según rankings especializados. Su ubicación en California, a menos de una hora de Hollywood, les permite a los estudiantes un acceso directo a la industria del entretenimiento. La nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich se encuentra rodeada de compañeros de distintas partes del mundo y de un ambiente que fomenta la práctica intensiva.

La propuesta académica de Dodge College se caracteriza por el enfoque “learn by doing”, que impulsa a los alumnos a rodar cortos y proyectos desde el inicio de la carrera. Cada año se producen cientos de trabajos, con apoyo económico significativo para las tesis de grado y posgrado. Los estudiantes conservan la propiedad de sus obras, lo que les permite proyectar sus creaciones en festivales y plataformas. Azul Giordano se inserta en un esquema donde directores, productores, actores y técnicos trabajan en conjunto.

Gustavo Yankelevich y su nieta, Azul

Las instalaciones de la universidad son otro punto destacado; cuenta con sound stages profesionales, salas de edición, espacios de grabación de sonido y un LED wall de producción virtual similar al utilizado en grandes producciones como The Mandalorian. Además, se proyecta la apertura de un Innovation Hub que ampliará las posibilidades de experimentación. Este entorno tecnológico de primer nivel acompaña la formación de la hija de Romina Yan, brindando herramientas que se alinean con las demandas de la industria.

Los estudios de Azul Giordano, la hija de Romina Yan, repletos de figuras de Hollywood

Uno de los diferenciales de Dodge College son las master classes con referentes de la industria. Azul Giordano tiene la posibilidad de asistir a charlas y encuentros con directores, actores y productores de renombre. Entre los invitados frecuentes se encuentran Guillermo del Toro, Spike Lee, Anthony Hopkins, entre otros. También participaron figuras vinculadas a la música y al entretenimiento como Billie Eilish, Finneas y Ariana Grande. Los hermanos Duffer, creadores de Stranger Things y egresados de la institución, regresan habitualmente para compartir su experiencia.

Gustavo Yankelevich y su nieta, Azul

Este contacto directo con profesionales consolidados y estrellas emergentes convierte a la universidad en un espacio único de aprendizaje. La hija de Romina Yan se forma en un entorno donde la teoría se complementa con la práctica y donde las oportunidades de networking son constantes. El Career Center de la institución facilita prácticas en estudios y productoras, lo que abre puertas a experiencias desde los primeros años.

La vida de Azul Giordano en California combina la exigencia académica con la experiencia de vivir en un entorno multicultural. Huntington Beach y Orange County le ofrecen un espacio tranquilo, cercano a la costa, pero con acceso rápido a Los Ángeles y Hollywood. Allí transita su día a día como estudiante, enfocada en sus estudios y en la construcción de un futuro vinculado al mundo audiovisual. Su perfil bajo le permite mantener la privacidad mientras avanza en su formación.

Azul Giordano y Cris Morena

Azul Giordano, la hija de Romina Yan, continúa su formación en Dodge College, un entorno académico que la conecta directamente con la industria audiovisual. Su elección de estudiar en una institución reconocida internacionalmente refleja un camino que combina exigencia, práctica constante y acceso a referentes de Hollywood. En este escenario, construye su futuro profesional con el respaldo de una universidad que se ubica entre las más destacadas del mundo.

VDV