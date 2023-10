Lola Latorre se encuentra participando nuevamente en el Bailando 2023. La hija de Yanina Latorre estuvo presente en LAM, donde dejó en shockeada a su madre cuando le preguntaron a quien elegiría, si a Mauro Icardi o L-Gante.

La influencer llegó al piso cuando hablaron sobre el cantante de cumbia 420 y del pésimo momento que pasó en las grabaciones de PH "Podemos Hablar". L-Gante contó que intentaron hacerle una mala jugada al querer hablarle de Wanda Nara.

Ante esto, las angelitas debatieron sobre la relación entre el cantante de cumbia 420 y la empresaria, luego de que ella confesará que tuvo sexo con L-Gante y hasta incluso, que fue el mejor, según Wanda Nara.

Lola Latorre eligió a L-Gante entre Mauro Icardi

Luego del tape de L-Gante, se abrió debate entre Ángel de Brito y sus angelitas. El panel dividido en dos, dieron su opinión al respecto del romance que hubo, según lo revelado por Yanina Latorre, entre el cantante y la empresaria.

Algunas eligieron al futbolista y otras al cantante de cumbia. Quien también eligió fue Lola Latorre: “L-Gante”. Su respuesta, dejó shockeada a Yanina Latorre quien arrojó: “¿Le das a L-Gante?”.

Lola Latorre en LAM

“No, no le doy, pero Icardi me aburre. Me da a carilindo”, soltó la infleuncer. “Me divierte, es más canchero, se la juega. Icardi es más correcto”, finalizó Lola Latorre en su rápida elección entre Mauro Icardi y L-Gante dejando sin palabras a Yanina Latorre.

J.M