Milett Figueroa se convirtió en una de las protagonistas del Bailando 2023 por los rumores de romance con Marcelo Tinelli. La modelo tenía un equipo compartido con Martín Salwe, pero por temas de "química" se separaron para bailar cada uno con un bailarín profesional. El locutor habló sobre lo sucedido y ahora la peruana le respondió.

Antes de la devolución del jurado, Ángel De Brito le preguntó sobre el locutor y la modelo fue tajante. "Es verdad que nunca hubo vínculo. Lo apreciaba como mi compañero, sé que es una buena persona, pero no conectamos nunca. Iba a ensayar y me iba a mi casa después. No quiero traer lo que dijo mi excompañero porque yo ya cerré capítulo", explicó Milett.

También desmintió que "llegaba tarde" como había dicho Martín. "Mi responsabilidad y mi disciplina es lo que más valoro de mí, toda la gente que trabajó conmigo puede dar fe de eso, si llegue tarde fue una vez y porque me confundí, las jefas de coach pueden dar fe de esto", respondió tajante la modelo.

"Le mandó en verdad de corazón a Salwe todo lo mejor, sé que va a triunfar con Nenu y la verdad no tengo nada en contra de Martín. No quiero que se me vaya la energía, quiero vivir el presente", cerró la bailarina. Milett Figueroa también hizo alusión a que dejó atrás el capítulo con Martín Salwe, que lo recuerda con amor y que quiere que le vaya muy bien.

