Esta noche a partir de las 22:30 horas vuelve a la pantalla de Telefé, Bake Off Argentina, el reality que busca al mejor pastelero amateur del país. Luego del éxito de las dos temporadas de MasterChef Argentina, Damián Betular se ganó el corazón del público y fue convocado nuevamente para ser jurado en este certamen. En una entrevista, su colega y ex profesor, el famoso pastelero Osvaldo Gross, apuntó contra el famoso pastelero del Palacio Duahu.

Bake Off Argentina: Osvaldo Gross hizo un picante comentario sobre Damián Betular

El director de Pastelería del Instituto Argentino de Gastronomía (IAG), Osvaldo Gross tiene más de 30 años de carrera en la gastronomía, y en una entrevista con Clarín fue muy duro con sus dichos sobre su ex alumno, Damián Betular (una de las grandes revelaciones de los realities en la pantalla de Telefé).

"Abren la cabeza en ese sentido y también enseñan la dificultad para lograr un producto. Porque ahí, justamente mostrando las fallas, el público se da cuenta de que no es tan fácil” comenzó diciendo Osvaldo, sobre el reality de pastelería que desde esta noche se verá en la pantalla de Telefé. Y agregó: “Se pone de manifiesto el trabajo que hace el pastelero y se entiende el porqué del precio de esos productos, las horas que se invierten en que queden perfectos".

Bake Off Argentina: Osvaldo Gross hizo un picante comentario sobre Damián Betular

Al referirse a su ex alumno, el jurado de Bake Off Argentina, Damián Betular, el director de Pastelería del IAG aseguró: "Es un buen pastelero, pero hay cientos como él en la Argentina. Eso es lo malo de los realities, que muchas veces se empiezan a crear estrellas a partir de la aparición en la pantalla abierta y hay mucha gente súper talentosa que hace el trabajo muy anónimamente y les cuesta mucho más abrirse camino, inaugurar un negocio, triunfar y demás. Desde ese punto de vista, es muy injusto para ellos".

"A mí me han escrito y me han dicho: si le diste clases a Betular, entonces sos bueno. Se pone al revés la frase. Y no es que él sea bueno porque yo le di clases. Él hizo una carrera fantástica, en hoteles. Lo admiro profesionalmente. Tanto como resuelve su lugar como chef ejecutivo del Hyatt (de donde me echaron), como su destreza para las cámaras" aseguró Gross, sobre el jurado de Bake Off Argentina.

Bake Off Argentina: Osvaldo Gross hizo un picante comentario sobre Damián Betular

Damián Betular será jurado de la tercera edición de Bake Off Argentina, junto a Pamela Villar y Dolli Irigoyen. El programa producido por WarnerMedia Latin América contará con la conducción de Paula Chaves y la host digital será Dani “La Chepi” (tal como lo hicieron Stefi Roitman y Fede Bal, en otros realities del canal).

Revelan el premio que recibirá el ganador de Bake Off:

Las cocinas de Telefe vuelven a encenderse para recibir, en esta oportunidad, al reality de pastelería amateur: “Bake Off”. Mientras la convocatoria de participantes avanza, se dio a conocer la cifra que se llevara el vencedor del certamen.

Duplicando el monto recibido por el ganador de la edición 2020 del reality, y más que lo que se llevó Gastón Dalmau tras ganar “MasterChef Celebrity 2”, quien se alce con el trofeo del mejor pastelero amateur de la argentina se adjudicará, además, un millón y medio de pesos. Una cifra que atrajo la atención de todos y que puso en alerta a las redes que, como en la edición anterior, estar atentos a que los participantes sean amateurs y no profesionales como sucedió con Samanta Casais que, en medio de la polémica, se vio obligada a renunciar al premio y entregárselo a Damián Basile.

FF