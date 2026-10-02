Así es el baño de Juliana Awada: bañera compartida con Zaira Nara, spa privado y ventanal hasta el techo

Juliana Awada mostró cómo es el baño de su casa, un espacio donde la decoración y el entorno natural se integran de manera armónica. Entre grandes aberturas, tonos neutros y objetos cuidadosamente distribuidos, el ambiente revela algunas características que marcan el estilo general de la propiedad. Las imágenes también dejaron entrever una elección decorativa que gana protagonismo y que coincide con la decoración que eligió Zaira Nara.

Spa privado y entorno natural: Juliana Awada sorprendió al mostrar su baño

Juliana Awada dejó ver detalles de uno de los ambientes más personales de su casa. Las imágenes permitieron conocer cómo está diseñado su baño, un espacio donde la arquitectura interior se combina con las vistas al exterior mediante una fuerte presencia de luz natural. La disposición de cada elemento muestra una organización pensada para aprovechar tanto el paisaje como la amplitud visual del sector.

El baño de Juliana Awada

Uno de los principales protagonistas del ambiente es el gran ventanal que ocupa prácticamente una pared. La estructura se extiende desde el piso hasta el techo y permite observar una importante cantidad de árboles y plantas que rodean la propiedad. Gracias a esta abertura, el espacio mantiene una conexión permanente con el jardín y recibe iluminación natural durante buena parte del día, reflejando el amor por la naturaleza de la empresaria.

Ubicada frente a esta ventana, aparece una bañera independiente de formato ovalado y terminación blanca mate. La pieza se encuentra acompañada por una grifería metálica de líneas simples instalada directamente sobre el suelo, una tendencia frecuente en este tipo de diseños. La elección de Juliana Awada por los colores claros también se replica en el revestimiento del piso, realizado en tonos neutros que acompañan la estética general del ambiente sin sumar contrastes marcados.

El rincón de spa del baño de Juliana Awada

A un costado del gran ventanal, se aprecia que el espacio incorpora un pequeño rincón orientado al cuidado personal. Allí se observa una mesa auxiliar de madera con apariencia similar a un tronco natural, utilizada para apoyar distintos productos de uso cotidiano. Frascos de vidrio, accesorios de cuidado personal, flores frescas y un sillón tapizado en tonos claros completan el rincón de spa que la ex primera dama sumó a su baño.

Juliana Awada y Zaira Nara apuestan por las bañeras wabi-sabi que son tendencia

Más allá de las diferencias en la decoración de sus hogares, Juliana Awada y Zaira Nara coinciden en una elección que se vincula con una de las corrientes estéticas más presentes en el diseño, como lo son las bañeras exentas inspiradas en el estilo wabi-sabi. Este concepto, de origen japonés, pone el foco en la simplicidad, los materiales naturales y la conexión con el entorno, características que pueden observarse en ambos espacios.

La bañera estilo wabi-sabi de Zaira Nara

En el baño de empresaria, ocupa un lugar central frente a un gran ventanal que enmarca la vegetación exterior. La combinación entre la luz natural, las vistas al jardín y la presencia de elementos orgánicos como la madera y las flores acompaña una propuesta donde predominan los tonos suaves y las líneas simples, rasgos asociados a este estilo decorativo. Además, sumó un rincón de spa que completó la escena de la mejor manera.

Una búsqueda similar aparece en el espacio diseñado por Zaira Nara. Allí, la bañera independiente también fue instalada frente a una gran abertura que permite contemplar el exterior y aprovechar la iluminación natural. El ambiente incorpora revestimientos en tonos piedra, superficies mate y materiales que aportan textura, elementos que suelen estar presentes en proyectos inspirados en la filosofía wabi-sabi.

Juliana Awada

Juliana Awada dejó ver un espacio donde la conexión con la naturaleza, la luz natural y los materiales orgánicos ocupan un lugar central dentro de la decoración. La presencia de una bañera independiente frente a amplias visuales exteriores y la incorporación de elementos asociados al estilo wabi-sabi muestran una tendencia que también puede observarse en el hogar de Zaira Nara, quien eligió una propuesta con características similares. Ambas coinciden en una búsqueda de ambientes integrados al paisaje y organizados a partir de líneas simples.

VDV