El drama de Jorge Martínez tras ser víctima de una estafa: “Perdí todos mis ahorros”

Jorge Martínez atraviesa días complejos luego de verse involucrado en una serie de estafas vinculadas a operaciones digitales que terminaron afectando significativamente su situación económica. El actor decidió contar lo ocurrido y detalló cómo una serie de contactos aparentemente confiables derivaron en una situación inesperada que impactó directamente sobre fondos que había reunido durante años para un objetivo personal.

Jorge Martínez fue víctima de dos estafas con días de diferencia

Jorge Martínez decidió contar una experiencia que comenzó con gestiones habituales realizadas de manera online y terminó afectando recursos que había reservado para proyectos personales. Según explicó, distintos contactos y propuestas que parecían legítimas fueron el punto de partida de una secuencia de hechos que tuvo consecuencias económicas significativas. Su relato permitió conocer cómo se desarrollaron ambas situaciones y qué ocurrió cuando intentó detenerlas.

Jorge Martínez

En las últimas horas, el actor participó de un móvil en Intrusos (América TV) sobre la situación compleja que vivió en los últimos días. De acuerdo con su relato, el primero de los casos comenzó tras efectuar compras online en una reconocida plataforma internacional. Tiempo después de recibir los productos, recibió un contacto en el que le informaban que había sido seleccionado como cliente destacado y que recibiría una acreditación de dinero.

Convencido de que la comunicación estaba vinculada con la empresa, Jorge Martínez avanzó con la gestión solicitada. Según explicó, proporcionó información de sus cuentas bancarias porque consideró que se trataba de un procedimiento legítimo. Sin embargo, poco después fue contactado por su banco para consultarle sobre dos préstamos que habían sido gestionados a su nombre. “Le dije que no había pedido nada”, recordó.

Si bien los créditos lograron ser frenados antes de concretarse definitivamente, el actor aseguró que otra maniobra tuvo un alto impacto en su vida diaria. “Me sacaron los ahorros”, afirmó al referirse al dinero que tenía depositado en sus cuentas. También señaló que llegó a contar con algunos datos vinculados al destino de las transferencias, aunque esa información no le permitió avanzar demasiado en la identificación de los responsables.

Cómo fue la segunda maniobra que afectó a Jorge Martínez

La segunda estafa ocurrió poco después y, según explicó Jorge Martínez, estuvo relacionada con una plataforma que promocionaba supuestas inversiones a través de contenidos manipulados con inteligencia artificial. El actor contó que los anuncios utilizaban la imagen de figuras reconocidas, entre ellas Lionel Messi, para generar confianza entre quienes ingresaban al sistema. Convencido de que se trataba de una oportunidad legítima, realizó un depósito inicial de $149.600.

Jorge Martínez

A partir de ese momento comenzó a recibir mensajes que informaban ganancias crecientes y acreditaciones en dólares. Primero le comunicaron que disponía de más de USD 1.200 y, con el paso de los días, los responsables de la plataforma le aseguraron que el monto había aumentado considerablemente. El problema apareció cuando intentó acceder a ese dinero. Según relató, le informaron que debía completar distintos trámites vinculados al comercio exterior y actualizar datos de sus cuentas.

“Me dijeron que había una suma de 19 mil dólares”, recordó Jorge Martínez. Sin embargo, lejos de poder retirar ese monto, descubrió que habían modificado información sensible de sus cuentas y terminaron quitándole el dinero que aún conservaba. “Después me cambiaron el número de cuenta, la clave y me retiraron lo último que tenía, que eran USD 1.400”, expresó al reconstruir la maniobra.

Jorge Martínez

Jorge Martínez relató cómo dos maniobras realizadas a través de plataformas digitales tuvieron un fuerte impacto en su presente y en los fondos que había reunido durante varios años. Según explicó, ambos episodios ocurrieron con pocos días de diferencia y estuvieron vinculados a procedimientos que en un primer momento consideró legítimos. A partir de su testimonio, se conocieron los detalles de las operaciones y las dificultades que encontró posteriormente al intentar avanzar con los reclamos.

VDV