Juliana Awada mostró su estilo en Nueva York: del look urbano al glamoroso total black

Juliana Awada viajó a Estados Unidos y volvió a demostrar su impronta fashionista con dos propuestas muy diferentes. La ex primera dama recorrió la ciudad con un look relajado y luego sorprendió en la apertura del nuevo local de una reconocida firma de indumentaria.

Juliana Awada en Nueva York: así son sus looks que marcaron tendencia

Juliana Awada volvió a convertirse en una de las figuras argentinas que se destacan por su estilo durante su paso por Nueva York. La empresaria compartió en sus redes sociales distintos momentos de su estadía en la ciudad y mostró dos looks que reflejan su característico estilo elegante y sofisticado.

Para recorrer las calles neoyorquinas y visitar un mercado de verduras, Juliana Awada eligió una propuesta mucho más relajada y urbana. La ex Primera Dama apostó por un vestido corto color chocolate, de silueta entallada y con textura fruncida, que combinó con unas sandalias negras planas. El outfit, sencillo y cómodo, resultó ideal para una jornada de paseo por la ciudad y reflejó una de las claves que suele definir su estética: prendas simples que adquieren personalidad a través de los detalles.

El look relajado y súper chic de Juliana Awada: vestido corto y fruncido de color chocolate

La elección también dejó en evidencia su gusto por los tonos neutros y terrosos, una paleta que suele estar presente en sus looks cotidianos. Con el pelo suelto y un estilismo natural, Juliana Awada recorrió el mercado acompañada y se mostró completamente relajada mientras elegía productos frescos. Pero si durante el día apostó por la comodidad, horas más tarde cambió por completo de registro y se vistió de gala para asistir a uno de los eventos fashionistas más importantes de la semana en Nueva York.

Juliana Awada con vestido corto y fruncido de color chocolate

Juliana Awada fue una de las invitadas a la inauguración de la nueva tienda de Moncler en la Quinta Avenida, una apertura que reunió a algunas de las figuras más importantes del mundo de la moda y el espectáculo. Se trata del local más grande de la firma a nivel mundial, ubicada en el emblemático General Motors Building y distribuida en dos plantas.

Juliana Awada se llevó todas las miradas con su vestido glamoroso y total black

Para la ocasión, Juliana Awada eligió un impactante look total black compuesto por un top strapless de estructura tipo corset, con un llamativo detalle floral en la parte superior, y una amplia falda negra de gran volumen. Su estilismo se completó con sandalias negras de tiras finas y llevó sobre sus hombros un abrigo de piel en color negro, que aportó todavía más sofisticación al conjunto.

Juliana Awada con vestido glamoroso y total black

El contraste entre la parte superior, más estructurada y ceñida al cuerpo, y la falda amplia generó una silueta elegante, glamorosa y femenina. Además, el negro absoluto permitió que los detalles del vestido cobraran protagonismo y reforzó el carácter de noche del outfit.

Juliana Awada brilló en la apertura del nuevo local de una reconocida firma

La apertura de Moncler tuvo una convocatoria internacional de alto impacto. Entre las celebridades que dijeron presente estuvieron Serena Williams, Cher, Anne Hathaway, Julia Roberts, Jessica Chastain, Adriana Lima, entre otras reconocidas figuras del mundo del entretenimiento, la moda y el deporte.

Juliana Awada no fue la única representante argentina en esta exclusiva celebración. También estuvieron presentes Joaquín Furriel, quien en los últimos años consolidó una importante carrera internacional y participó de diferentes producciones españolas, y el chef Francis Mallman.

El evento se realizó en el marco de la Semana de la Moda de Nueva York y convirtió a la nueva tienda de la firma en uno de los puntos de encuentro de las celebridades durante la jornada. La propuesta de Moncler para su nuevo espacio busca fusionar el universo de montaña de la marca con la identidad urbana de Manhattan.

Juliana Awada brilló en la apertura del nuevo local de una reconocida firma

Al finalizar el encuentro, Juliana Awada compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en las que mostró en detalle su look y dejó un mensaje de agradecimiento a la marca. "Gracias @moncler por invitarme a la apertura del local más grande del mundo en New York 5th Av. Felicitaciones @remoruffini y gran equipo", escribió.

De esta manera, Juliana Awada volvió a demostrar su capacidad para adaptar su estilo a diferentes ocasiones: desde un outfit relajado para recorrer Nueva York y visitar un mercado, hasta una sofisticada propuesta de gala para formar parte de uno de los eventos internacionales más destacados de la moda. Sus dos mejores looks y diferentes entre sí se destacaron en redes sociales, y se llevaron todos los halagos por parte de sus seguidores.