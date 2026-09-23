En CARAS: de Moria en una disco de Recoleta a Lucía Celasco y su familia en una noche muy especial

Una recorrida por los encuentros que reunieron a distintas figuras del espectáculo y la sociedad: desde Juliana Awada, que visitó el pre de la feria paulista ArPA, y Paloma Herrera, que celebró el lanzamiento de su nueva fragancia, hasta Lucía Celasco, anfitriona de una noche ibicenca junto a su familia, y Moria Casán, que volvió a disfrutar de una noche de fiesta en una disco de Recoleta.

Moria, furor en una disco de la Recoleta: Aclamada por tantos jóvenes, la One se divirtió como una más

“Hacía muchísimo tiempo que no salía de noche”, dijo Moria frente a los chicos y chicas que la aclamaron el sábado en la disco Afrika. La diva llegó después de hacer teatro en el Metropolitan, y se retroalimentó de tanta energía positiva interactuando con sus clásicas arengas.

Moria en una disco de la Recoleta.

Lanzaron un perfume y un libro de secretos estéticos: Paloma Herrera enamorada; la obra del doc Fernando Felice

Los nuevos desafíos empresariales tuvieron protagonismo en la agenda social porteña. En el Hotel Alvear, la consagrada bailarin a Paloma Herrera lanzó la cuarta fragancia de su línea de perfumes, Intense, y de pasó celebró diez años desde que comenzó con el emprendimiento. La acompañó el actual dueño de su corazón, Juan Ortega.

Por su parte, el doctor Fernando Felice, con más de veinticinco años de consultorio y quirófano, presentó en Dain Usina Cultural su primer libro, “El Secreto Mejor Guardado de la Belleza”. La obra trata todos los temas que hacen al debate del mundo de la estética y reafirma el paradigma de que la verdadera belleza es consecuencia directa de la salud. Luli Fernández lo bancó in situ.

A la izquierda, Paloma Herrera y Juan Ortega. A la derecha, el Dr. Fernando Felice y Luli Fernández.

El mejor polo del mundo lanzó su temporada high: Con protagonistas de la Triple Corona y del Abierto Femenino

De cara a la temporada de alto hándicap, la Asociación Argentina de Polo presentó sus torneos de la Triple Corona masculina y del Abierto Argentino femenino. A puro glam y con varios protagonistas presentes, como Facundo Pieres y Barto Castagnola, se configuraron los fixtures y la noche fluyó con un animado cóctel.

Los protagonistas de la Triple Corona y del Abierto Femenino.

Arte latinoamericano en la Casa Victoria Ocampo: Juliana Awada visitó el pre de la feria paulista “ArPA”

Fueron cinco jornadas en las que la Casa Victoria Ocampo recibió a referentes de la cultura, el arte y el coleccionismo de la Argentina y Brasil. Nacida en San Pablo, la feria ArPA celebró su primera edición internacional en Buenos Aires y los amantes del arte no podían faltar: Juliana Awada, recibida por Leopoldo Mones Cazón, Amalia Amoedo, Catalina Chavanne, Cynthia Cohen y Jazmín Chebar admiraron la cuidada selección de obras.

Leopoldo Mones Cazón y Juliana Awada.

A la izquierda, Amalia Amoedo. En el centro, Cynthia Cohen y Jazmín Chebar. A la derecha, Catalina Chavanne.

Lucía Celasco y familia en una noche ibizenca: La marca de jeans de su tía revolucionó la Costanera

Con su tía Mariana Toledano como dueña de la marca, Lucía Celasco fue una de las anfitrionas en Costa Brava de “Stories to Tell”, la performance con fiesta incluída con la que Lovely Denim presentó sus novedades para el verano. Lucía posó en familia con su padre, Eduardo Celasco, la pareja de él, Florencia Fiorini, y su tía Mariana. Entre tantas beauties invitadas sobresalieron Aurora Figueras, la hija de Nacho, y Sofía Solá.

A la izquierda, Aurora Figueras y Sofía Solá. A la derecha, Florencia Fiorini, Eduardo Celasco, Mariana Toledano y Lucía Celasco.

Entre arte, moda, gastronomía y brindis, las figuras del espectáculo y la sociedad volvieron a ser protagonistas de distintos encuentros que combinaron celebración, estilo y nuevos lanzamientos.