Bárbara Cabrera, Miss Universo 2023, debuta en el cine: el proyecto elegido

Como muchas mujeres argentinas, Bárbara Cabrera (30) soñó en su adolescencia con hacer carrera en el modelaje y también con ser parte alguna vez de los certámenes de Miss Universo, esos que la encandilaban desde pequeña como referencia máxima de la belleza femenina. Apenas terminó el secundario hizo realidad sus anhelos de incursionar como modelo a la par de sus estudios de Administración de Empresas, carrera que abandonó en la pandemia por no adaptarse a la virtualidad. Se enfocó entonces en ese otro sueño de ser primero Miss Universo Argentina y acceder así al mítico concurso mundial de belleza, meta que canalizó en el año 2022: Barbie fue la representante argentina en la 71° edición del Miss Universo que se terminó realizando en Nueva Orleans en enero de 2023, para no chocarse con el Mundial de Qatar.

Bárbara Cabrera

Al llegar a ese objetivo hizo un break con el mundo de la moda y se refugió en la empresa tecnológica de su novio, el empresario Alejandro Trasmonte, dentro del área de marketing por los conocimientos que adquirió en la universidad. “Fue tan fuerte el estrés emocional que me demandó la preparación para el concurso qur decidí alejarme de todo. Necesitaba un reset, venía muy sobrecargada y a partir de ahí me dediqué más a mi pareja. Me incorporé a la empresa de Ale y empezamos a viajar por el mundo y a disfrutar de la moda, la gastronomía y la cultura de otros paises. Sobre todo me encanta ir mucho al sur de Francia, de hecho hace poquito estuvimos en el Festival de Cannes”, relata y se le dibuja una sonrisa.

Bárbara Cabrera

Casualidad o metamensaje del destino, a ese viaje por la cuna de la produccion cinéfila mundial le siguió un hecho impensado en Buenos Aires: Barbie conoció al director de cine Mariano Laffitte, quien le propuso ser parte como actriz de su próxima pelicula “Ojos Perversos”, que empezará a filmarse en el mes de agosto. Toda una oportunidad que no se venía venir y que le cambió de cuajo el día a día, ya que de inmediato profundizó su vínculo con la actuación, carrera que supo estudiar para contar con más herramientas en los castings.

Bárbara Cabrera y Alejandro Trasmonte

“Lo conocimos a Mariano con Ale y nos comentó que tenía un papel que podía ir conmigo, me explicó como sería el personaje, me mandó el guión y quedé encantada. Aún no hay fecha de estreno, en agosto arranca la filmación y por eso encaré un coaching de preparación intenso. Fijate que Ale me invitó al Mundial pero preferí quedarme, es una oportunidad que se te presenta una vez en la vida y tuve que elegir”, afirmó ilusionada. Si bien todo aún se maneja con hermetismo, la película contará con un elenco de renombre (se habla de Benjamín Vicuña) y para Barbie significará un debut a lo grande: “Será una producción argentina entre el suspenso, lo gracioso y un final más dramático, habrá actores reconocidos y yo seré la de menos experiencia. Siempre me gustó el cine, soy consumidora del cine y actuar va a ser algo totalmente nuevo para mi. Los sueños son para cumplirse”, revela aún incrédula con todo lo que le está pasando.

Bárbara Cabrera

Sin descuidar el cuidado que le dedica a su cuerpo (se entrena todas las mañanas con un personal trainer, más yoga y pilates), sus partidos de paddle con amigas ni su estricta dieta alimentaria con mucha proteina y cero hidratos, sus horas se consumen ahora entre el aprendizaje y la lectura del guión. Tanta motivación le disparó la noticia que incluso sus planes de ser madre ingresarán en un momentáneo modo pausa: “Estamos buscando un bebé hace tiempo y eso me llevó a postergar proyectos, pero esto de la película siento que tiene que ser ahora. Lo hablé con Ale y me apoya ciento por ciento, sin que esto cambie nuestros deseos de ser padres y formar una familia. El es super dulce y amoroso, me apoya, me aconseja y no me corta las alas. Los dos sabemos que el hijo va llegar cuando tenga que llegar”.