Lizy Tagliani: "Como me di cuenta de que lo único que le jode a Canosa es la plata decidí ir por ahí"

Lizy Tagliani visitó los estudios de Caras TV y brindó una entrevista en el programa Caras Glam, conducido por Marcelo Polino, donde repasó momentos de su vida y también, aquellas situaciones que no fueron tan agradables, entre ellos el conflicto legal con Viviana Canosa.

Lizy Tagliani en Caras Glam: "Como me di cuenta de que lo único que le jode a Canosa es la plata decidí ir por ahí"

El escándalo entre Lizy Tagliani y Viviana Canosa, había comenzado con las acusaciones públicas de la periodista por presuntos delitos graves de corrupción de menores. Ante esos dichos, la artista negó rotundamente las acusaciones y presentó una demanda de daños y perjuicios. Con el paso del tiempo, la exconductora de eltrece se retractó de sus dichos reconociendo que nunca señaló directamente a la humorista y hace algunos meses atrás, la periodista pagó una multa para no seguir con el juicio que le inició la actriz.

Lizy Tagliani con Marcelo Polino en Caras Glam

Durante la charla en Caras TV, Lizy Tagliani confesó lo duro que fue atravesar esa situación y cómo decidió enfrentarla desde otro ángulo. “Lo que viví fue espantoso. Es muy fuerte, lo que viví es espantoso. Avalo profundamente las denuncias, pero tenés que tener una prueba, o sea, tenés que primero hacerlo en la justicia, porque si no es muy cruel", manifestó ante Marcelo Polino.

Lizy Tagliani en Caras Glam

Además, la actriz explicó las dificultades que enfrentó durante el proceso judicial y cómo llegó a comprender la estrategia de su contrincante. “Lucas Bertero pidió disculpas en televisión en Intrusos. Viviana Canosa pagó la multa que se puede hacer en cualquier parte del juicio. Digamos que las multas son irrisorias. El pagar una multa es reconocer, porque si vos lo que decís, estás segura, no pagas. Hasta el último día tuvimos que estar con la justicia llamándolos, citándolos, que no se notificaban, que esto, que lo otro. Y eso me molestó mucho más y descubrí que como que la integridad no les afecta. Les duele el bolsillo”. En ese sentido, agregó: “Cómo me di cuenta que lo único que le jode a Canosa es la plata decidí ir por ahí”.

Marcelo Polini y Lizy Tagliani en Caras TV

Lizy Tagliani defendió su inocencia: "No vi ni un móvil perseguir a Canosa"

En un momento de la charla, Lizy Tagliani se animó a reflexionar sobre la actitud de Viviana Canosa cuando fue consultada por Marcelo Polino sobre por qué la periodista hizo esa denuncia. “No lo tengo que decir yo y lo debería decir ella y la mirada que tengo es por qué no le preguntaron a ella. A mí no me dejaban salir de los canales, eran cámaras y cámaras pegados a la radio, pegados a Olga, siguiéndome en el auto, todos los periodistas juntos, preguntándome absolutamente de todo, incluso por qué ella lo había hecho. Pero no vi ni un móvil persiguiéndola o esperándola en la puerta de la casa para preguntarle. ¿Por qué ese hostigamiento? que gracias a Dios lo viví porque pude expresar mi inocencia a través de los medios, no es como una crítica", dijo la conductora.

Finalmente, Lizy Tagliani aclaró en Caras Glam por Caras TV que la situación que enfrentó en aquel momento no tenían relación con su pasado ni con historias previas y que la gente que la conoce simpre confió en ella.