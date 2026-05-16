Barby Franco mostró el conmovedor gesto de Sarah Burlando con Blanca, la hija de Pampita y Benjamín Vicuña

Este viernes 15 de mayo, para Carolina “Pampita” Ardohain y Benjamín Vicuña fue un día sumamente especial. Blanca, la fallecida hija de la modelo y el actor chileno hubiera cumplido 20 años. Ante esto, además del homenaje que realizaron sus padres en sus respectivas cuentas de Instagram, también llevaron a cabo una emotiva suelta de globos a modo de mantener vivo su recuerdo. En este acto, se hicieron presentes Barby Franco -amiga de la conductora- y la pequeña Sarah Burlando, quien enterneció a todos con un conmovedor gesto.

El conmovedor gesto de Sarah Burlando a Blanca, la hija de Pampita y Benjamín Vicuña

“Un milagro de amor”, esta fue la canción que eligió Barby Franco para musicalizar el conmovedor video que compartió en las historias de 24 horas en su cuenta personal de Instagram. La influencer asistió junto a su hija al simbólico acto realizado en honor a la fallecida hija de Pampita y Benjamín Vicuña, Blanca. Allí, registró el momento exacto en el que la niña formaba parte de un acto tan significativo como profundo.

Sarah Burlando en la suelta de globos para Blanca, la hija fallecida de Pampita y Benjamín Vicuña | Instagram

Según las imágenes viralizadas en blanco y negro, se ve a un grupo de personas congregadas -entre grandes y chicos- cercanos a la familia de la expareja de actores quienes dejaron mensajes en globos inflados con helio para ser lanzados al cielo. Allí, se la pudo ver a Sarah Burlando, con tan solo 3 añitos, participando de este gesto de amor. Sosteniendo una cuerda con sus pequeñas manitos, la nena espera ansiosa el momento en el que cada uno de estos globos se van elevando llevando mensajes de amor.

La señal de que recibió Pampita y sorprendió a todos

Para cada aniversario del nacimiento de Blanca, Pampita lleva a cabo el mismo ritual: junto a sus seres queridos lleva a cabo la suelta de globos blancos al cielo en conmemoración a la memoria de su hija. En esta oportunidad, la pequeña Sarah Burlando acompañó a la familia de la bailarina y a su amiguita, Anita García Moritán.

Pampita y Anita en la suelta de globos en homenaje a Blanca | Instagram

Cabe destacar que, este año, además de cumplirse dos décadas del nacimiento de la primera hija de Carolina, recibió una señal más que especial. Al elevarse los globos en el cielo, se formó la inicial del nombre de la homenajeada. “Hay señales que no se buscan! Llegan! B”, escribió una amiga de Pampita quien asistió a la ceremonia y capturó el momento exacto en el cielo. Por su parte, la presentadora reposteó esta historia sin agregar ninguna descripción, manteniendo la atmósfera de privacidad y emotividad que atravesaba junto a los suyos.

La señal en el cielo en la suelta de globos de la hija fallecida de Pampita y Benjamín Vicuña | Instagram

De esta manera, Pampita contó con el apoyo y la contención de sus amigos y sus seres queridos en una de las fechas más difíciles de su vida: el día del cumpleaños de su hija fallecida. Barby Franco y Sarah Burlando se hicieron presentes en los homenajes con la suelta de globos al cielo para honrar la memoria de Blanca y acompañar desde el amor y el respeto a toda su familia.