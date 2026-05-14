Así cambió la habitación de Sarah Burlando desde que nació: lujo, diseño y ternura

Sarah Burlando es una de las hijas de celebridades más seguidas de las redes sociales, por su carisma y su originalidad a la hora de presentarse en eventos junto a su mamá. Entre tendencias de la moda, y un estilo que fusiona el royal princess con el urban modern, se vuelve una influencia de la moda y las ideas para pequeños de sus edad. Sus padres, Fernando Burlando y Barby Franco, le muestran el camino de la vida pública, siguiendo los deseos de la pequeña y acompañándola en cada nuevo paso de su vida.

En diciembre del 2025, cumplió los 3 años, y decidió hacer un cambio en su vida. La realidad es que ella ya no es aquella bebé que nació y se mantuvo bajo el cuidado de sus papás. La niña comenzó el jardín, equitación y ballet, actividades que la llevaron a hacer nuevos amigos y a enfrentarse a situaciones sola. Por eso, decidió hacer un cambio en su habitación de princesa, para apostar a dormir sola en pijamadas y disfrutar de la diversión moderna y original.

Sarah Burlando

Así era la habitación estilo princesa de Sarah Burlando: cuna con tul y un castillo de juguete

Sarah Burlando es la princesa de Fernando Burlando y Barby Franco, y la primera hija de la pareja mediática. Por eso, no dudaron en darles todos los lujos al momento de su nacimiento. Siguiendo la magia de los cuentos de hadas, la modelo fue la encargada de diseñar todos los rincones de la habitación estilo princesa en la que estuvo la niña los primeros años de su vida.

Lo más destacado del lugar fue un imponente castillo a medida, que cubre una pared completa con dibujos que imitan al cielo celeste. Pintada en tonos neutros y pasteles suaves, el mismo se vuelve la lámpara del lugar y los placares con compartimientos para guardar la ropa y los juguetes de la niña. En el centro del espacio, estaba la refinada cuna de madera, con el mismo estilo digno de la realeza. Éste era blanco con detalles plateados, y un tul blanco que colgaba a modo de dosel, aportando una atmósfera etérea, íntima y de fantasía.

Este espacio no solo le permitió a Sarah vivir dentro de los cuentos de hadas que tanto le lee su mamá, sino que además fusionaba la estética con la funcionalidad, volviéndose la habitación ideal de los bebés. Con el correr de los años, la niña buscó un cambio en su vida, al empezar una nueva etapa. La habitación, por el contrario de lo que se creía, quedó como una sala de juegos. Al quitarle la cuna, se le sumó un elegante sillón capitoné y una mesa para el uso de la pequeña influencer.

La primera habitación de Sarah Burlando

Así fue el cambio de la habitación de Sarah Burlando: casa propia y tobogán para una pijamada

Para Navidad del 2025, Sarah Burlando habló con Papa Noel, y le escribió una carta pidiéndole una habitación propia. Esto le llegó a sus padres, quienes no dudaron en hacerle su espacio privado de la manera más original. Lejos de la temática princesa que siguió en sus primeros años, Fernando Burlando y Barby Franco apostaron por un diseño propio más moderno y conectado con la naturaleza: una "casa en el bosque" para la pequeña niña.

El elemento principal es una "cama doble" con una estructura de cabaña rústica encima de la misma. Mientras que ella puede dormir en la parte inferior, en un espacio abierto y junto a un ventanal para conectarse con la naturaleza, el superior presenta un espacio digno para el juego. El mismo tiene ventanas, postigos móviles de color gris y maceteros con flores. Para subir, cuenta con una escalera segura con barandas en el lateral derecho, que también sirve de cajones. El descenso, siguiendo con la idea de aventura y diversión, comienza en un mini balcón y termina con un tobogán que conecta a la habitación principal.

Sarah tiene más contacto con la luz natural a través de ventanales, que se vuelven el centro de atención. Además, se puede lucir una palmera de pequeño tamaño, que la mantiene en esa idea de "casa propia". El centro del espacio es toda la zona de juego, haciendo un drástico cambio con el estilo princesita con el que nació.

La habitación propia de Sarah Burlando

El estilo futurista y moderno de Sarah Burlando: lejano a la princesa de cuando era bebé

Si bien ella comenzó siendo una princesa 100% pura en moda y objetos, con el correr de los años encontró en la modernidad una vuelta de tuerca que la invita a probar cosas nuevas. Es así como, acompañada de sus papás, comenzó a interiorizarse en la tecnología y a tener un estilo de vida de inspiración futurista.

Entre algunos de los objetos que sus seguidores destacaron, se encuentra la Cybertruck eléctrica, su versión mini personalizada a batería. La misma imita el auto de su mamá, y le enseña de cuidados en el vehículo. Sin embargo, también cuenta con espacios de diseño estilo espacial, como lo es su habitación para ver la televisión. La cama ovalada, con estructura tipo cápsula, ilumina el lugar con luz tenue perfecto para una jornada de descanso antes de irse a dormir.

El estilo futurista y moderno de Sarah Burlando

Sarah Burlando, con 3 años de edad, decidió hacer un cambio en esta nueva etapa de su vida, y encontró en la modernidad una comodidad y funcionalidad que la mantiene cercana al lujo y al diseño propio. Es por eso que sus padres cambiaron su habitación por completo, alejándose del estilo princesa Disney y acercándola a la experiencia de una cabaña en el bosque.

A.E