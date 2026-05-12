La tarde de amigas de Anita García Moritán y Sarah Burlando: equitación, juegos y “alto guiso”

Con el paso del tiempo, Anita García Moritán y Sarah Burlando se convirtieron en una de las amistades infantiles más tiernas. A pesar de su corta edad, las hijas de Pampita y Barby Franco suelen compartir distintas actividades juntas y cada aparición en redes sociales rápidamente genera repercusión entre los seguidores de ambas familias.

Tanto Pampita como Barby muestran frecuentemente escenas cotidianas de sus hijas, donde predominan los juegos, los encuentros familiares y actividades al aire libre. Y en esta oportunidad, Anita García Moritán y Sarah Burlando volvieron a compartir una tarde muy especial que combinó equitación, juegos y hasta una comida bien invernal.

Una tarde al aire libre para Anita García Moritán y Sarah Burlando

Recientemente Barby Franco compartió distintas historias de Instagram donde mostró a Sarah Burlando y Anita García Moritán practicando equitación juntas. En los videos se puede ver a las niñas disfrutando de la actividad mientras aprendían y compartían tiempo rodeadas de naturaleza.

Además de fortalecer la amistad entre las niñas, este tipo de actividades refleja una crianza muy ligada al aire libre y al contacto con los animales. Las imágenes rápidamente despertaron ternura entre los seguidores de Barby Franco.

El divertido momento de Sarah Burlando y Anita García Moritán

Después de la jornada de equitación y aprovechando las bajas temperaturas, Sarah Burlando y Anita García Moritán continuaron compartiendo el resto de la tarde. Fue entonces cuando Barby Franco publicó una divertida imagen de su hija comiendo y escribió una frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores: “Alto guiso”.

Sarah Burlando

Más tarde, tanto Sarah Burlando como Anita García Moritán aparecieron jugando juntas en el living, en una escena mucho más relajada y cotidiana que volvió a mostrar el fuerte vínculo que construyeron desde pequeñas. Lejos de las grandes producciones o la exposición excesiva, este tipo de publicaciones suelen generar muchísima repercusión porque muestran momentos simples, familiares y espontáneos dentro del mundo de las celebridades.