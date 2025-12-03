Sarah Burlando y Barby Franco mostraron cómo quedó su nueva decoración navideña, armada por ellas mismas

Con la Navidad cada vez más cerca, Barby Franco volvió a enternecer a sus seguidores al compartir un íntimo momento familiar junto a su hija, Sarah Burlando, de casi tres años. Madre e hija suelen protagonizar las historias de la modelo, pero esta vez mostraron algo muy especial: la nueva decoración navideña que armaron juntas en su casa.

Barby Franco y Sarah Burlando

En un video publicado en Instagram, Barby Franco dejó ver cómo ambas se preparan para una de las épocas que más disfrutan. Entre risas, complicidad y mucha emoción, capturó el instante en el que, junto a Sarah Burlando, comenzaron a montar el arbolito, un ritual que marca el inicio de la época más bonita del año. Y así, con música navideña de fondo, dieron el puntapié inicial a su ambientación festiva.

Un arbolito hecho con mucho amor

En el video que compartió Barby Franco, se puede ver a Sarah Burlando convertida en la gran protagonista del día. La pequeña aparece subida a una silla, concentrada y decidida a colocar las bambalinas en el árbol. La modelo acompañaba ayudándola también a decorar el otro lado del mismo.

El detalle que más llamó la atención de los seguidores fue la paleta elegida para el arbolito, completamente en tonos rojos. Las bambalinas y los adornos que eligieron mantienen esa línea estética, logrando un estilo clásico y cálido, perfecto para destacar en el living de su hogar.

La reacción de Barby Franco al ser consultada por el cumpleaños de Sarah

Además del tierno momento navideño, Barby Franco aprovechó la interacción con sus seguidores para responder preguntas en una dinámica de historias. Entre las consultas, una llamó especialmente la atención: la temática del cumpleaños de Sarah Burlando, que está cada vez más cerca.

A tan solo 13 días de que la pequeña celebre un nuevo año de vida, una seguidora quiso saber si ya tenían definido el motivo de la fiesta. Con sorpresa y emoción, Barby Franco respondió: “Faltan 13 días lpm. ¡No puedo creer que cumpla 3 años!”, evitando revelar detalles pero dejando entrever que todo está en marcha. La fecha genera expectativa entre sus seguidores, que siguen de cerca cada hito de la vida de Sarah Burlando, y su próximo cumpleaños no será la excepción.