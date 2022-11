Barby Silenzi y El Polaco quieren tener un varón

Barby Silenzi confesó hace unos días, que está esperando a que el Polaco le proponga casamiento. Ella ya tiene el si esperándolo. A pesar de no estar casados, el cantante aseguró que viven como si fuese un matrimonio y que su familia es un quilombo porque tienen muchos hijos. Ezequiel Iván López Cwirkaluk, como es su nombre real, tiene dos hijas con anteriores parejas: Sol Celeste Tejada, hija también de Karina la Princesita, y Alma Cwirkaluk, hija de la modelo Valeria Aquino. Por su parte, Barby es madre de Elena, fruto de su relación con Francisco Delgado. El cantante de cumbia y la bailarina tuvieron hace dos años a su primera hija juntos, Abril.

Despues de muchas idas y vueltas, de separaciones y reconciliaciones, Silenzi habló sobre la relación actual con el cantante. "Estamos re bien, tenemos nuestras peleas como cualquier pareja. Pasa que es muy evidente lo nuestro, porque estamos muy expuestos, por eso se enteran tanto" se sinceró la bailarina en una entrevista y agregó que tienen muchas discusiones pero es normal porque " tenemos muchos hijos con muchos padres diferentes entonces eso es mucho quilombo".

Respecto al tema 'familia', a Barby le preguntaron sobre la posibilidad de volver a tener hijos. No le escapó a la pregunta y contestó que tiene ganas de volver a ser madre. Según dijo en la entrevista, la bailarina le hizo saber al Polaco de su deseo y detalló que quiere tener un varón. "Pusimos una fecha de la búsqueda, no la voy a decir pero sí, los dos tenemos ganas. Fue algo mutuo" reconoció y agregó " tengo 39 años y cumplo 40 el año que viene, entonces le dije 'mi amor, tenemos que apurar los trámites'. Él siempre me dice que le gustaría, de repente a veces me dice que no. Pero el varoncito lo tenemos que buscar, intentarlo una vez más".

Barby dejó en claro que ambos no tienen problemas de fertilidad y, si bien se cuidan, quieren tener un hijo más antes de "cerrar la fabrica". Por último, volvió a hablar del tema boda. "Yo quiero, civil, fiesta, Iglesia, vestido blando, todo quiero. Ya lo sabe así que queda todo en manos de él" cerró dejándole la responsabilidad al Polaco.