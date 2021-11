Barby Franco cumplió 31 años y lo celebró en una exclusiva fiesta el pasado 29 de octubre. La celebración se realizó en el bar “Osten” de Puerto Madero, y la acompañaron muchas amigas, entre ellas Barbie Silenzi, Lizy Tagliani, Jesica Cirio, Rocio Marengo, Julieta Puente, Floppu Tesouro, entre otros. Aunque la gran ausente fue Pampita, el festejo contó con un show de El Polaco. Luego de algunos días, la pareja de Fernando Burlando recibió un especial regalo por parte de su suegra y lo mostró en redes sociales.

Barby Franco mostró el costoso regalo que le hizo la madre de Fernando Burlando

“Mi suegra hoy me regaló este collar de perlas negras. Me dijo que me va a llenar de suerte. Gracias @marilaburlando” escribió Barby Franco en su historia de Instagram, junto a una foto donde se la ve posando con el obsequio.

La ex asistente de Guido Kazcka fue sorprendida por Marila Burlando, la madre del prestigioso abogado, quien le regaló un precioso collar de perlas negras.

La joya, está valuada en miles de pesos y es una de las más buscadas en el mercado, ya que no son blancas ni de marfil, sino de color negro. Se dice que este tipo de joyas tienen propiedades energéticas, porque simboliza pureza e inocencia.

El look que eligió Barby Franco para celebrar su cumpleaños:

Barby Franco celebró su cumpleaños rodeada de sus amores y amigos. El pasado 21 de Octubre, la pareja de Fernando Burlando cumplió 31 años, pero decidió festejarlo el sábado 29 en un exclusivo bar de Puerto Madero.

Vestida íntegramente confeccionado en pallietes en la tonalidades violetas del diseñado Marcelo Zanek. Además, la cumpleañera estuvo peinada por Jorge Rodríguez y maquillada por Cristhian Fernández.

La fiesta duró toda la noche con música de la Bresh y contó con un show de El Polaco junto a otras sorpresas de la noche.

