El nostálgico mensaje de Benjamín Vicuña sobre ATAV

1938, Buenos Aires en un cabaret con una polaca preciosa, @sangrejaponesa. La fiebre amarilla ya había sido controlada y la primera guerra mundial un triste recuerdo. Qué ganas de viajar en el tiempo, al menos hoy podemos hacerlo viendo ficción. Qué ganas de volver a actuar pronto y poder crear mundos paralelos. Hasta pronto, amada libertad.