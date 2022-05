Instagram

Benjamín Vicuña compartió un especial momento con su hijo Benicio Vicuña. El actor mostró en sus historias de Instagram, una noche de campamento junto al hijo menor que tiene con Pampita. Sin duda un instante que ambos recordarán de manera memorable.

“Campamento con Beni”. Con esta frase más dos videos de varias personas alrededor de una fogata en el bosque y con Benicio como protagonistas en él, Benjamín Vicuña hizo gala de este momento junto a su pequeño niño.

Benjamín Vicuña de campamento con su hijo Benicio.

En una de las imágenes se puede ver el rostro de Benicio a contraluz, pero en la siguiente toma, la misma fogata le ilumina su cara y así el actor puedo mostrar ese momento único con él. En esa imagen, el parecido de Benicio con su hermanita Anita, es inmenso.

Un par de días atrás, el actor también estuvo con su hija Magnolia, producto de su relación con la China Suárez. “Crepúsculo”. Así describió el momento con la niña, quien llevaba unos colmillos de vampiro.

Benjamín Vicuña habló sobre su relación con sus hijos

“Son mi vida”. Con esta frase, el actor chileno describió lo que todos sus hijos significan para él en su vida. En una entrevista reciente con Vero Lozano, Vicuña aseguró que la paternidad la ve como un aprendizaje autónomo, donde nadie le enseña a otro a ser padre.

Benjamín Vicuña de campamento con su hijo Benicio.

“Cuando estoy con ellos, trato de ser muy afectuoso, de cariño, de abrazos, de piel, de risas… Me gusta, me divierte, y es el rol en el que mejor me siento y encuentro mi refugio”. Comentó el actor.

Benjamín Vicuña tiene en total seis hijos, de los cuales, su hija mayor, Blanca Vicuña Ardohain, cumplirá este en este septiembre, 10 años de haber fallecido. Su actual vínculo con Bautista, Beltrán y Benicio Vicuña Ardohain, es constante y muy presente. De esa misma forma, trata de estar con Magnolia y Amancio Vicuña Suárez, sus dos hijos más chicos.