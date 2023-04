Benjamín Vicuña habló sobre la separación de la China Suárez y Rusherking y fue contundente: "Es su vida y no me puedo meter"

Recientemente, Rusherking anunció su separación con la China Suárez a través de un comunicado en Instagram, en el cual aclaraba que la ruptura fue en buenos términos y que "ninguno le hizo daño al otro". Entonces, como era de esperarse, Benjamín Vicuña fue consultado por el tema y se mantuvo firme en su postura.

Benjamín Vicuña junto a la China Suárez

En una entrevista con Intrusos, programa que conduce Flor de la V en las tardes de América, Benjamín Vicuña desmintió los rumores que circulaban de un supuesto acercamiento con la China Suárez. "No, imagínate. Ya lo aclaré. Se hablaron de muchas cosas... Yo entiendo a los programas de entretenimiento, el negocio, pero a veces es importante parar", comentó el actor cuando se le preguntó sobre los rumores.

Además, el cronista le consultó por la separación de la China Suárez con Rusherking, luego de un intenso año de amor. Sin embargo, Benjamín Vicuña marcó un límite y se mantuvo en su postura. "¿Hablaste con la China Suárez luego de que confirmara su relación?", le preguntó el cronista. "Si, por supuesto, pero yo no me puedo meter en eso. Es su vida, su intimidad. No tengo derecho. No puedo opinar.", respondió el actor chileno con contundencia.

Benjamín Vicuña con sus hijos

Por último, el notero de Intrusos le consultó sobre su actualidad. "¿Vos cómo estás solo?", le preguntó. Entonces, Benjamín Vicuña respondió relajado: "Yo estoy solo. Sinceramente estoy copadísimo con mi trabajo. Y estoy con mis hijos. No le veo mucho lugar al amor", comentó sobre la posibilidad de estar en pareja.

Benjamín Vicuña dio su opinión sobre ATAV 2

Benjamín Vicuña tiene muchos proyectos laborales, por lo que su agenda es apretada. Sin embargo, el actor se da el tiempo para recordar las alegrías que le dio el personaje que interpretó en ATAV: Argentina Tierra de Amor y Venganza. El personaje era Torcuato Ferreyra y era el villano de la novela.

Parte del elenco de ATAV 2

Actualmente se está transmitiendo la segunda temporada de ATAV, que transcurre cuarenta años después de la original y tiene un elenco completamente distinto. Benjamín Vicuña reveló que vio los primeros capítulos y recordó su paso por el éxito de El Trece. "Siento nostalgia. La verdad es que ATAV es un proyecto que quiero mucho, que le tengo un cariño infinito, así que la mejor para los compañeros", dijo con respecto a las sensaciones que le genera ver la segunda temporada.

Por último, Benjamín Vicuña habló sobre el nuevo elenco que tiene ATAV para representar esta historia tan fascinante. "El otro día vi el segundo capítulo y me encantó ver a Juan Gil (Navarro), a (Rafa) Ferro... Me encantó", cerró el actor.

NL.