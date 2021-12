Benjamín Vicuña mostró cómo decoró su nuevo departamento de soltero

Benjamín Vicuña comenzó una nueva vida. Luego de la ruptura con la China Suárez, el actor puso manos a la obra para encontrar un nuevo hogar acorde a sus necesidades y las de sus hijos.

El actor chileno alquiló una casa en Barrio Parque con todas las comodidades para recibir a sus cinco hijos. La residencia, de estilo francés e inglés cuenta con cuatro pisos y cinco dormitorios, piscina y parrilla propias y una suite con balcón propio.

El nuevo hogar de Benjamín Vicuña tiene un valor mensual de 6.000 dólares (alrededor de 1.200.000 pesos), y cuenta con una decoración que el propio actor adicionó a la vivienda que ya venía amueblada con varios detalles arquitectónicos, como la biblioteca de piso a techo con cientos de ejemplares.



A través de sus redes sociales, el actor fue dando cuenta de los detalles que comenzó a imprimirle a su nuevo hogar para que sea más de su estilo. Como los cuadros todos en tonos tierra y neutros.



Benjamín Vicuña habló de la China Suárez y cómo está su relación

Benjamín Vicuña estuvo en un evento en donde se mostró muy buena onda con Pampita, y además accedió a responder algunas preguntas sobre la China Suárez tras el Wandagate en donde se destapó que había sido la tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

Sin tapujos, el actor habló de cómo está su relación y cómo es su diálogo. “Por supuesto que hablamos. Yo soy un tipo grande, tengo 43 años y creo que está clarísimo que nuestros hijos están por delante de todo. Así es y así tiene que ser”, aseguró para una nota que dio con Intrusos.



En este sentido, Vicuña se refirió al momento en que decidió salir a defender a su ex por los ataques que estaba recibiendo en redes sociales. “Fue lo que me nació en un momento en el que sentí que había un ataque desmedido, pero no estoy señalando a la prensa”, aclaró.