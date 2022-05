Benjamín Vicuña compartió un tierno video en homenaje a Blanquita por el aniversario de su nacimiento 

Cada 15 de mayo, Benjamín Vicuña y Pampita tienen un día muy especial: es el aniversario del nacimiento de Blanquita Vicuña. Desde que la menor falleció en el 2012, el actor y su ex pareja toman esta fecha para recordar a su primera hija en común que falleció en el año 2012. El chileno utilizó sus redes sociales para compartir un sentido mensaje.

“Hoy el tiempo me dice que cumples 16 años, el mismo que evapora los recuerdos con una crueldad no apta para niños. El tiempo que acomoda y engalana. Mi niña mujer que me enseñó cómo no tenerle miedo a la muerte, mi niña dulce que miraba de costado la tele, mi princesa de inflables, mi duende encantado, mi ángel con alas de juguete” comenzó diciendo Vicuña en su posteo en redes sociales.

Con la canción “Niña bonita” de fondo, el video muestra a Blanquita jugando en la arena, durante unas vacaciones familiares.

“No puedo no imaginar tu pelo largo y tu risa, no puedo no especular con tu adolescencia mientras tus primas y amigas bailan sus fiestas de 15. Te veo correr por la playa buscando caracoles para escuchar la profundidad del mar, ese mar que hoy me repite tu nombre. En el horizonte se confunde la línea del tiempo o el tiempo se funde en el horizonte” agregó el actor.

“Un día como hoy fui el hombre más feliz del mundo con tu nacimiento, fuiste luz y arcoíris. Eres amor en su expresión más simple. Amor que transmuta y no muere. Amor que encandila la muerte, amor que me emociona y moviliza. Feliz nacimiento Blanca Vicuña Ardohain, renaces en todos los amaneceres, renaces en cada señal de Dios, cada vez que logramos vencer el tiempo y entendemos que todo esto es solo un paso de baile” cerró. Minutos después compartió una tierna foto en la que se ve a la niña con hoja que dice "Te amamos".

¡Mirá el video!

Benjamín Vicuña reveló los episodios paranormales que vivió junto a Pampita:

Benjamín Vicuña visitó "PH: podemos hablar" el pasado fin de semana y sorprendió con algunas revelaciones que hizo. El actor recordó un terrorífico episodio paranormal que sufrió junto a Pampita cuando vivían en Chile.

"Yo soy muy escéptico por decisión porque me dan mucho miedo las cosas que no entiendo, que desconozco, pero se han querido comunicar muchas veces conmigo", comenzó el actor en su relato sobrenatural.

Luego, dio detalles de los episodios que vivieron junto a Pampita y Blanca que los atemorizaron. "Yo había sido papá hace poco, vivíamos en una casa, y mis perros ladraban desesperados. Después empezaron a pasar cosas en la intimidad. La cosa se puso pesada. Me empezaron a llamar desde mi casa a mi propia casa".

"Yo era el hombre de la familia. Y dije, 'basta, mi hija, mi mujer…'. Pero yo no quería ese rol. Era muy cagón y eso me superaba, me daba pánico. Además, era un quilombo cambiarse de casa, pero todos estábamos con mucho miedo".

