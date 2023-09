Benjamín Vicuña, además de ser un gran actor, es un escritor nato. Siempre en alguna fecha especial, como lo es en los cumpleaños de sus hijos o cuando recuerda a su hija Blanquita Vicuña, escribe textos muy especiales y con un lenguaje poético que lo hace aún más significativo.

Cabe recordar que, hace unos meses atrás, el chileno público su primer libro, como un homenaje a Blanca, quien falleció en 2012: ‘’Es un tributo a mi hija y una expresión desbordada y honesta de la experiencia que me tocó vivir. Una tragedia que me atravesó como un rayo y me dejó vacío”, comentó en aquel momento.

Hoy 6 de septiembre, es una fecha triste para Benjamín, ya que se cumple un año de la muerte de su padre, Juan Pablo Vicuña Parot. A través de sus redes sociales, lo recordó con un texto muy emotivo y especial: ‘’Hace un año murió mi viejo.

¿Dónde guardamos las preguntas y el amor? ¿Dónde van los pensamientos vagabundos por la noche? ¿Dónde están?’’, empieza.

Y continúa: ‘’Como en un fuerte medieval, mis recuerdos guardados se pueden quemar por el aliento de los dragones borrachos de ira. Hace un año que te despediste como un niño que va al colegio, sin saber que la ausencia y el silencio sería el desgarro de los caballeros antiguos. Antiguo es lo que más quiero ser, esta tarde mirando fotos de glorias pasadas y pisadas. Un año desde que mi padre se perdió en la neblina’’, escribió el actor chileno.

Finalmente, sumó: ‘’El teléfono dejó de sonar temprano por la mañana, el dolor se acomoda, pero no pasa, se acomoda como muebles en un salón, pero los muebles siguen siendo los mismos. ¿Dónde se puede reciclar este misterio? ¿Dónde podemos encontrarnos para caminar en silencio y tomar un vino? "Así que de esto se trataba la vida", me dijo. Beso torpe y cariñoso al guardián del fuerte, beso padre. Hoy contigo los dragones duermen y la vida sonríe de costado, como James Dean. Amo.’’, concluyó dulclemente Benjamín Vicuña.

