Benjamín Vicuña rompió el silencio y se refirió a la posibilidad de volver a enamorarse

Benjamín Vicuña y Eli Sulichin blanquearon su romance a principios de este año, y luego de ocho meses decidieron separarse. Yanina Latorre fue quien dio la primicia de este amor, y luego tras la ruptura confirmó que fue ella quien dejó al actor. En medio de las especulaciones sobre las razones que habrían desencadenado la ruptura, el chileno abrió su corazón y se refirió a la posibilidad de volver a enamorarse.

“Eli lo dejó a Vicuña y la China también” aseguró la panelista de LAM, y luego agregó: “La relación no es que terminó mal. Él creyó... lo vamos a decir, Benjamín no puede creer que Eli no lo elija”.

Entre las distintas versiones sobre la ruptura, se llegó a decir que Benjamín y Eli decidieron ponerle punto final a su romance, ya que no podían congeniar sus agendas y también porque el chileno viajaba mucho y debía dedicarle mucho tiempo a sus hijos.

El ex de Pampita asistió al evento de los Personajes del Año de la Revista Gente en el Hotel Alvear, y se confesó en el móvil de Intrusos. “Dijiste que le cerrabas las puertas al amor. ¿Fue una frase caliente o es lo que sentís?” comenzó preguntando el cronista.

“Sí, es un poco lo que siento. No estoy buscando, ni creo que sea el momento” aseguró Vicuña, dejando en claro que en el próximo tiempo pretende no involucrarse sentimentalmente en una relación.

Benjamín Vicuña revolucionó las redes sociales luego de que hoy subiera a su cuenta de Instagram una sugerente foto en la que deja ver muy bien su abdomen trabajado y muy entallado.

"Rouviot Rolinga", escribió el actor Benjamín Vicuña con la foto posteada en las historias de su red social. El ahora soltero, con 43 años y próximo cumplir años, presume su buen estado físico y de paso, rompe algunos corazones con su insinuante publicación.

El actor chileno siempre ha gozado de su fama de galán y con esta fotos desde el camarín de la película que está grabando frente a una había, ratifica que es uno de los hombres más atractivos de toda Iberoamérica.

Vicuña se tomó una selfie luciendo solo una camisa en mezclilla abierta en su totalidad y unos pantalones tipo calza negra que dejó suspirando a sus seguidoras y seguidores.

Luego de haber compartido esta foto, el ex de Pampita y la China Suárez, con quienes tiene a sus hijos, subió una nueva imágen, ya trajeado, con pantalón de sastre, camisa y chaleco.

Dentro de las curiosidades que el actor dejó ver en su foto, Benjamín Vicuña tiene las fotos de sus hijos, un detalle que ya ha contado y que vaya a dónde vaya por trabajo siempre las tiene colgadas en su camarín y acá así queda registrado.

Vicuña También tiene su gorra negra, dos libros, una bebida oscura y una picada saludable de frutas. Naranja, kiwi, banana y pomelo. De ahí, su abdomen escultural.

