Benjamín Vicuña, sobre Blanca: "Entendí que tenía el derecho y la obligación de seguir viviendo"

El 15 de mayo Blanca Vicuña hubiera cumplido 15 años y su familia se reunió a celebrarla. No hay día en que Benjamín o Carolina "Pampita" Ardohain no la tengan presente aunque no sea un tema del que suelan hablar.

A casi 9 años de su partida, el actor chileno abrió su corazón con ¡HOLA! y habló de su pequeña. "Creo que pasé por diferentes etapas y finalmente, entendí que debía y tenía el derecho de seguir viviendo. Pude transitar ese camino tan doloroso, aceptarlo y convivo hoy con eso", confesó.

Al hablar de la partida, reconoció que tanto Pampita como él transitaron el proceso de una forma en la que no todos pueden o quieren hacerlo. "Yo puedo entender y comprender a cada persona que desea vivir su duelo como le parezca e incluso a la persona que desea no seguir viviendo, también lo entiendo y respeto", dijo.

"Hoy cuando pienso en mi hija, incluso hasta sonrío. Esto es muy bonito porque tiene una dimensión profunda, gigantesca y luminosa. Me siento cuidado, que mi vida por momentos también tiene un sentido y que tengo una obligación y un derecho de seguir siendo para mis hijos un padre atento y feliz", cerró Benjamín.

El gesto de acercamiento de Pampita y la China Suárez tras el homenaje a Blanca Vicuña

Uno de los hitos del homenaje fue de la modelo y conductora con la China Suárez, que obviamente estuvo presente junto a sus hijos Magnolia y Amancio. De hecho, la actriz fue la persona que estuvo detrás de una hermosa foto en donde se lo ve a Benjamín junto a Pampita muy emocionados tras lanzar unos globos al aire, en conmemoración de Blanca.

Pero este detalle no fue lo único que se vivió en redes el finde, sino que además sorprendió que tras el encuentro, la China comenzó a seguir en Instagram a Pampita.

Cabe destacar que la conductora aceptó esa solicitud y también comenzó a seguir a Suárez en dicha red social. De esta manera, ambas parecen ir dejando atrás el conflicto que las enfrentó públicamente cuando se desató el escándalo del motorhome y la infidelidad de Vicuña con Suárez, quienes comenzarían un vínculo que continúa hasta hoy pese a los rumores.