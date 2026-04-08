Así fue el viaje en motorhome con el que Carola Reyna y Boy Olmi cumplieron un sueño

Carola Reyna y Boy Olmi siempre se mostraron como una pareja unida, curiosa y alejada de los moldes más tradicionales del mundo del espectáculo. A lo largo de los años, ambos construyeron una historia compartida atravesada por el trabajo, la familia y también por una manera muy particular de vivir sus tiempos de descanso.

Carola Reyna y Boy Olmi

Entre esas experiencias, hubo una que quedó especialmente grabada en su memoria: el viaje en motorhome que hicieron por Mendoza, una aventura que les permitió salir de la rutina, moverse con libertad y reconectar con una forma más simple y esencial de habitar el tiempo juntos.

Una aventura distinta para salir de la rutina

Lejos de los destinos más tradicionales y del estilo de descanso asociado a muchas figuras del ambiente artístico, Carola Reyna y Boy Olmi eligieron una experiencia mucho más bohemia: alquilar un motorhome y salir a recorrer Mendoza con lo indispensable. La propuesta no giró alrededor del lujo ni de la comodidad extrema, sino de la posibilidad de vivir el viaje desde otro lugar.

Carola Reyna y Boy Olmi

La lógica de la “casita a cuestas” les permitió moverse con libertad, improvisar recorridos y experimentar una rutina completamente diferente, más conectada con el presente y con el disfrute de las pequeñas cosas. Con pocas pertenencias y una mirada abierta a lo inesperado, Carola Reyna y Boy Olmi transformaron el viaje en una forma de salir de la zona de confort y apostar por una vivencia mucho más auténtica.

Paisajes imponentes, noches al aire libre y conexión con lo esencial

Durante el recorrido, Carola Reyna y Boy Olmi atravesaron algunos de los paisajes más impresionantes de Mendoza y encontraron en la naturaleza el escenario perfecto para desconectarse del ritmo habitual. Uno de los momentos más especiales de esa travesía tuvo lugar en el Cañón del Atuel, donde pasaron una noche al aire libre rodeados de río, estrellas y silencio, en una escena que condensó el espíritu de toda la experiencia.

Carola Reyna y Boy Olmi

Además de recorrer caminos, fincas y rincones menos convencionales, el viaje también tuvo un costado profundamente personal. En esa escapada, Carola Reyna y Boy Olmi reafirmaron algo que atraviesa buena parte de su historia juntos: que muchas veces lo más valioso no está en lo ostentoso, sino en las experiencias que realmente dejan marca.