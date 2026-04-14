La faceta oculta de Boy Olmi más allá de la actuación

Reconocido por su trayectoria en cine, teatro y televisión, Boy Olmi construyó una carrera sólida dentro del mundo artístico. Sin embargo, lejos de los escenarios, desarrolla una faceta mucho menos conocida, ligada a la introspección y al trabajo personal.

La habilidad oculta de Boy Olmi

Se trata de su vínculo con el arco y la flecha, una disciplina que adoptó no como deporte, sino como una forma de meditación activa. Para Boy Olmi, esta práctica implica concentración, control mental y una conexión más profunda con su propia energía, en línea con filosofías cercanas al pensamiento zen.

Los inicios de Boy Olmi con el arco y la flecha

El interés de Boy Olmi por la arquería comenzó en Córdoba, cuando tuvo sus primeros acercamientos a la disciplina y luego profundizó su aprendizaje con el tirador olímpico Luis Maristany. Pero, lejos de vivirlo como una actividad competitiva, el actor encontró en el tiro con arco una experiencia completamente distinta.

La habilidad oculta de Boy Olmi

Para Boy Olmi, se trata de un ejercicio de enfoque y armonización interna, donde la precisión no depende únicamente de lo físico, sino también del estado mental. En ese sentido, vincula esta práctica con una búsqueda más espiritual, donde cada movimiento implica conciencia, equilibrio y presencia. En su mirada, el arco y la flecha remiten a un tiempo donde la acción estaba ligada a la supervivencia y al valor.

El primer arco de Boy Olmi

En este recorrido personal de Boy Olmi, hubo un gesto clave que marcó su vínculo con la disciplina. Carola Reyna, su pareja, fue quien le regaló su primer arco en un cumpleaños, iniciando así una relación más profunda con esta práctica. Aunque ese primer arco fue robado, el actor volvió a conectar con la arquería a través de un nuevo regalo: un arco hecho a medida, diseñado especialmente según su contextura física, con maderas del norte argentino elegidas por él mismo.

La habilidad oculta de Boy Olmi

La pieza, casi artesanal, lleva incluso su nombre grabado, lo que refuerza el vínculo personal con el objeto. Este elemento no solo representa una herramienta de práctica, sino también un símbolo de su camino interno. Entre materiales nobles, precisión y constancia, Boy Olmi encontró en el arco y la flecha una forma de equilibrio que acompaña su vida más allá de la actuación.