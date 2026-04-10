Boy Olmi se sumó a la demanda por la Ley de los Glaciares: “Pueden generar daños irreversibles para la vida”

El actor y ambientalista Boy Olmi volvió a manifestar su compromiso con el medio ambiente al sumarse a una demanda colectiva contra la reforma de la Ley de Glaciares. En un contexto de fuerte debate social y político, su postura se alinea con la de organizaciones y activistas que advierten sobre las posibles consecuencias de los cambios en la normativa.

Boy Olmi

La modificación de la Ley 26.639, aprobada recientemente, encendió las alarmas en distintos sectores que cuestionan la habilitación de actividades extractivas en zonas protegidas. Para Boy Olmi, la defensa del agua dulce es un tema urgente y prioritario, y así lo dejó en claro tanto en las calles como en sus redes sociales.

La postura firme de Boy Olmi

Días atrás, Boy Olmi participó activamente en las protestas frente al Congreso Nacional junto a organizaciones sociales y ambientales. Su presencia no pasó desapercibida: se sumó a quienes buscan frenar los cambios impulsados sobre la ley que protege los glaciares, considerados reservas estratégicas de agua dulce.

Boy Olmi

En ese sentido, Boy Olmi fue contundente al expresar su preocupación por el impacto de la reforma. Según su mirada, estas modificaciones priorizan intereses económicos por sobre la conservación del ecosistema, lo que podría tener consecuencias graves e irreversibles.

El contundente mensaje de Boy Olmi

A través de su cuenta de Instagram, Boy Olmi reforzó su postura con un mensaje directo: “URGENTE: ¡Defendamos el agua en la justicia!”. Desde Madrid, donde se encuentra trabajando, el actor anunció su decisión de formar parte de la demanda colectiva, a la que definió como una de las más importantes en la historia reciente.

En el mismo mensaje, Boy Olmi también cuestionó la legalidad de la reforma y advirtió sobre sus consecuencias: “La reforma de la Ley de Glaciares es inconstitucional”, escribió, y agregó que estas modificaciones “pueden generar daños irreversibles para la vida”, dejando en claro la gravedad que, según su visión, implica este cambio para el futuro ambiental.