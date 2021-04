Brad Pitt en los Oscar: Así fue su sorpresiva aparición

Como era de esperarse Brad Pitt hizo su aparición en la 93° entrega de los Oscar. El galán de américa presentó las nominaciones para mejor actriz de reparto.

Lejos de la polémicas que lo rodean y las especulaciones por su estado de salud, Brad hizo su aparición en los premios más importantes de la industria del cine. Con un impoluto smoking y su característica galaneria entregó el premio a la surcoreana Youn Yuh-Jung.

Allegados al actor afirmaron que "a pesar de que no atraviesa su mejor momento anímico, asistió a la entrega".

Otro detalle que llamó la atención es que, el ex de Angelina Jolie lució una colita en su pelo y de esta manera hizo recordar a los años dorados del actor.

El mal momento de Brad Pitt: deterioro físico y anímico

Brad Pitt atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida y pese a que intenta salir a flote buscando diversos proyectos en los cuales trabajar, en los últimos días el actor de Hollywood fue visto totalmente desmejorado.

El miércoles, el actor de Once Upon a Time in Hollywood fue visto saliendo de una clínica odontológica en silla de ruedas y con un aspecto bastante desmejorada, algo que preocupó a sus fans.

En las imágenes que publicó el sitio Page Six, el galán aparece empujado por un guardaespaldas y visiblemente delgado. Pitt intentó esconderse tras el barbijo y los lentes de sol que llevaba pero fue captado por los paparazzis. Es más, para evitar las fotografías, su asistente intentó taparlo con una campera pero fue imposible.

Vale recordar que Brad viene de unos meses muy duros en medio de su batalla legal con Angelina Jolie, con quien lleva tres años y medio de un divorcio que parece no tener fin. Pero los golpes más duros para Pitt sin duda fueron el estar alejado de sus hijos Maddox, de 19 años; Pax, de 17; Zahara, de 16; Shiloh, de 14; y los gemelos Knox y Vivienne, de 12, por quienes batalla por la custodia.

Otro de los golpes fue la grave acusación que hizo Jolie en febrero pasado en donde señaló a su ex como un "violento". La actriz presentó documentos judiciales en los que se afirmaba que tanto ella como sus hijos estaban dispuestos a ofrecer testimonios y pruebas de sus acusaciones contra el actor.

Vale recordar que en el pasado Pitt reconoció sus errores y su abuso de sustancias, principalmente el alcohol que desencadenaron en un episodio de violencia contra su hijo mayor, Maddox. “Él asumió la responsabilidad de sus acciones y sus problemas pasados: dejó de beber. El matrimonio fue muy apasionado y tóxico a veces y, como todas las parejas, tuvieron peleas, pero también compartieron muchos buenos momentos juntos”, reconoció su entorno.