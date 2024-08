Brenda Di Aloy y Yuyito Gonzáles se presentaron en #VivaLaFamilia, segmentos que brinda Infobae para reunir familias de las distintas figuras públicas para hablar y profundizar sobre momentos a lo largo de sus vidas. A partir de algunas preguntas les permiten recordar y divertirse mientras el público los conoce un poco más.

Brenda Di Aloy y Yuyito González

La entrevista de Brenda Di Aloy y Yuyito Gonzáles

En este cuarto segmento de #VivaLaFamilia se presentaron Yuyito González y la menor de sus hijas Brenda Di Aloy, quien es fruto de su vínculo con César Di Aloy el cual también es el padre de Stefano. Aprovecharon su presencia para detallar algunas intimidades y repasaron situaciones que le pasan a cualquier persona, no solo a los famosos. Ninguna de las dos esquivó las preguntas que se le realizaron sobre las distintas versiones que la vinculan con el presidente Javier Milei. Ambas pasaron un gran momento durante la entrevista donde se emocionaron y en algunas cuestiones no se lograron poner de acuerdo.

En diversos momentos de la entrevista se las vio muy cómplices, en cambio, en otras se emocionaron. “¿En qué momento dijiste: ‘Aguante mi vieja’” le consultó Yuyito Gonzáles a su hija; Belén Di Aloy se tomó un momento para pensar y aclaró "Cuando fui consciente de que estábamos medio en la lona económicamente y vi tu cambio para manejar la economía. Vi cómo nos empezaste a decir que ‘No’ en un montón de cosas, que para una madre siempre es difícil” reconociendo que cuando creció logró darse cuenta de lo que pasaba.

Brenda Di Aloy

Luego se vio un divertido juego donde hicieron una recorrida a través del tiempo “¿Cómo te imaginás que era yo cuando tenía tu edad?” cuestiono la madre; que ya a los 27 tenía a su primer hija, Barbará Coppola fruto de su relación con Guillermo Coppola. “No lo puedo creer. Yo no me imagino como madre, a mi edad me siento como bastante niña comparando con 27″ contestó Brenda Di Aloy, “Siento que vos a tus 27 ya eras como una supermujer. Yo también me siento una supermujer, pero son dos historias completamente distintas. Vos estabas criando a un ser humano y yo recién ahora me fui a vivir sola…”

Yuyito González

En cierto momento Brenda Di Aloy aprovechó para preguntarle a Yuyito González había dejado cosas de lado por ser mamá “No me privé de las cosas habituales, como tomar diferentes trabajos. Pero sí tuve que aprender a pensar no dé a una ni de a dos, sino de a tres. Después, con Barbie me fui a vivir un año a México y había que generar esa dinámica nueva, buscar a alguien que me ayudara. No es que me privé, pero sí se multiplicaron las responsabilidades!”.

Brenda Di Aloy

Luego Yuyito González le consultó a su hija “¿Qué es lo que más te avergüenza de mí?”, se formó un pequeño silencio mientras pensaba su hija, cosa que inquietó a su madre. Pero luego respondió “De chica me daba mucha vergüenza... estábamos en clase de computación, recién empezaba el tema de Google y mis amigos jugaban a googlearte a vos. Yo por adentro pedía por favor que no lo hicieran, porque sabía que aparecían las fotos en topless en Playboy... ¡En medio del colegio!”. Si bien después aclaró que ella no tenía problema con el trabajo de su madre si le incomodaba la situación en medio del colegio.

Yuyito González y Guillermo Coppola

Sin dar más vueltas, Brenda Di Aloy arrancó con los rumores que vinculan a su madre con Javier Milei, “A mí me preguntan por Javier Milei y yo digo que solo espero que el hombre que formalice con mi mamá, ahora o en un futuro, sea quien sea, sea el compañero de vida por el que perseveraste durante este tiempo. Yo sé que no estás para un touch and go, y ojalá que el hombre que te acompañe el resto de su vida, sea un hombre que refleje los frutos de esta espera”.

Yuyito González

“La situación que se presentó, es atípica. No es fácil conocerte con una persona, se llame como se llame, con todas las limitaciones de este caso y entiendo que eso genera un ruido en la familia” cortó a su hija Yuyito González. “Después de tantos años soltera, creo que hubiese generado un ruido con cualquier persona” cuestionó Brenda Di Aloy, a lo que su madre no estuvo de acuerdo “No, porque gente más convencional ha pasado, y le daban más chance. Pero bueno, la vida es así”.

Javier Milei y Yuyito González

Brenda Di Aloy cerró firme, “Yo si te veo feliz a vos, luz verde”. Para lo que su madre contestó “No hay otra que conocerse, es como cualquier relación y lleva tiempo” para cerrar Yuyito González completo “Y no importa lo que haga o deje de hacer, lo único que cuenta es conocerse y que humanamente haya una coincidencia y surja un sentimiento para que sea sano, saludable y prospere. En definitiva, para poder lograr lo que una se enfocó en la vida”.

VDV