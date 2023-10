Brenda Di Aloy es una de las figuras más conocidas de los programas de entretenimiento de Guido Kaczka como una de sus azafatas y agradece tener a su madre, Yuyito González, como referente para saber cómo manejarse en los medios. La joven de 26 años participa en proyectos de streaming y es seguidora de Dios.

Brenda Di Aloy, la hija de Yuyito González, es creyente, modelo y streamer

Son muchos los hijos de distintas figuras de la televisión que buscan hacerse un lugar para desempeñar una carrera como famosos. Brenda es la hija de Yuyito, una de las vedettes más reconocidas en la época de los 80´s, fruto de su relación con César Di Aloy. Actualmente, la joven tiene 26 años y debutó pro pimera vez en uno de los programas de Kazcka.

En diálogo con Teleshow varios años atrás, Brenda señaló que le gustaría poder estudiar actuación para crecer en el ambiente del espectáculo y en aquel momento, en el año 2017 según el portal de noticias estudiaba administración de empresas. Su primer trabajo fue como azafata en el programa de El Trece y expresó que "¡No sabía ni cómo me tenía que parar! Pero me fui adaptando y tuve la ayuda de todos".

Brenda Di Aloy, hija de Yuyito González

Di Aloy asegura que poder escuchar los conocimientos de su madre respecto a los medios fue de mucha ayuda para hacerse respetar, pero que no le gustaría seguir sus pasos ya que la perspectiva de ser vedette en la actualidad es muy diferente. "Ella fue vedette, y hoy no es lo mismo que en los '80. Hoy es algo mas vulgar y no me gusta. Es estar todo el tiempo expuesta y creo que tampoco doy el perfil", explicó.

Brenda Di Aloy y Yuyito González

Asimismo, Yuyito le dio tres consejos fundamentales que aplica en su vida para no tirar la toalla sobre su pasión, ya que trabajar en la TV es muy difícil a la hora de escuchar las críticas. No tomarse nada personal, ser uno mismo y no escuchar los comentarios malintencionados son los tres puntos claves de González para su hija.



Brenda Di Aloy y su novio

Brenda es muy creyente y se ampara en Dios a la hora de hablar de su vida, tanto de las oportunidades que se le presentaron como de las que no. En un principio, trabajó en una oficina y espera no tener que volver a hacerlo, ya que su pasión está en los medios, pero no descarta volver a hacer dependiendo de las circunstancias de vida.

Brenda Di Aloy está de novia hace bastante tiempo con uno de los jóvenes que también formaban parte del programa en donde debutó. Poco a poco comenzó el amor y ambos se muestran mutuamente en las redes. El joven tiene una muy buena relación con Yuyito González y comparte el mismo sueño que su novia.