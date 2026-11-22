Mónica Villa, la recordada Susana de Musicardi de Esperando la carroza, repasó su presente a los 71 años y a pocas semanas de cumplir 72. La actriz que brilló en ese clásico argentino de 1985 y se instaló en China para enseñar, hoy triunfa en el teatro junto a José María Muscari, mientras una de sus películas ya puede verse por streaming.

Durante una entrevista con La Nación, la artista habló de la vigencia de la película de Alejandro Doria, su vida cotidiana y un pasatiempo poco conocido. En su cuenta de Instagram completa ese recorrido con material de archivo de más de cuatro décadas de trabajo en cine, escenarios y televisión, desde sus primeros pasos frente a las cámaras hasta los títulos que hoy están en plataformas.

Mónica Villa, entre el teatro y Crónicas de una santa errante

Mónica Villa integra el elenco de 8 mujeres, la obra Robert Thomas que José María Muscari estrenó en el Multiteatro el jueves 8 de octubre, ambientada en una casa de campo de los cincuenta donde el dueño aparece asesinado. Es el regreso de un montaje que ya había hecho en 2011, y hoy lo comparte con Marita Ballesteros, Cecilia Dopazo, Emilia Mazer, María Leal, Linda Peretz, Juana Repetto y Silvia Pérez.

Mónica Villa, dentro de un auto antiguo con flores blancas, en Crónicas de una santa errante.

Durante algunas semanas lo alternó con La mujer invisible, de Sonia Gómez-Paratcha, que interpretaba los domingos en Muy Teatro, en Almagro, junto a Nora Kaleka y Lorena Bernasconi, bajo la dirección de Elida Martínez. Nunca antes había encarado dos obras al mismo tiempo, y esa otra obra, que en su momento le recomendó Norma Pons, bajó de cartel el domingo 25 de octubre.

El final de aquella temporada le devolvió tiempo para su casa, que disfruta ordenar y pintar: entre sus planes inmediatos mencionó renovar un sillón y unas sillas. También reveló que le encanta encender el fuego para el asado, una tarea que vive como un ritual, a diferencia de su marido, que según contó hace el asado por obligación.

En cine, protagonizó Crónicas de una santa errante, ópera prima de Tomás Gómez Bustillo, donde da vida a Rita, una mujer devota de un pueblo rural que planea fingir un milagro con una estatua perdida de la santa. El film ganó el premio Adam Yauch Hörnblowér en el festival SXSW 2023, recibió tres nominaciones a los Independent Spirit Awards, llegó al Gaumont el 15 de agosto de 2024 y este año sumó su estreno en HBO Max.

Mónica VIlla en un rodaje.

En 2024 también asumió otro rol, detrás de escena: dirigió La tentación de vivir, de la uruguaya Denise Despeyroux, una comedia coral con diez intérpretes que se presentó los sábados en el Espacio Callejón. El espectáculo tuvo una segunda temporada en 2025 y, desde agosto de ese año, continuó en el Centro Cultural 25 de Mayo.

El 6 de mayo de 2025, cuando Esperando la carroza cumplió 40 años, la actriz participó del homenaje porteño junto a Betiana Blum y Luis Brandoni. Al principio, la comedia de Doria no tuvo éxito en las salas: ella y el director iban a la calle Lavalle a invitar a la gente a entrar, hasta que el boca a boca y el VHS la volvieron un fenómeno. Según su mirada, los Musicardi todavía retratan la hipocresía y el abandono de los mayores.

Mónica Villa en China: la experiencia docente y las clases con sus alumnos

Mónica Villa viajó sola a China en 2017 para dar clases durante seis meses en la Universidad de Nanjing, donde dictó un taller de teatro latinoamericano y un seminario sobre la cultura de la región. Su interés por ese país venía de lejos: una beca para conocerlo se frustró en 1976, estudió el idioma en el Centro Universitario de Idiomas y siempre la atrajo el teatro clásico oriental, sin escenografía y con el actor como eje.

Mónica Villa como Rita, con una estampita de Santa Rita en la mano.

Allí trabajó con jóvenes de entre 19 y 20 años, a quienes describió como aplicados y que la obligaban a preparar contenido extra cada semana. Con ellos adoptó un trato maternal, poco habitual en esas aulas, inspirado en sus profesores de la UBA. En Nanjing también se presentó Isabel de Guevara, la carta silenciada, de Alicia Muñoz, obra que en 2016 había subido al Teatro del Pueblo.

La docencia la llevó luego a España: en 2022 fue invitada a un taller del Aula de Artes Escénicas de la Universidad de Granada. Hoy coordina dos grupos de actuación en Florida, Vicente López, en el espacio Lima, Artes y Oficios, y con humor marca una diferencia con los estudiantes argentinos, a quienes les cuesta leer.

Mónica Villa sigue con 8 mujeres en el Multiteatro y coordina sus grupos de alumnos en Vicente López, mientras se prepara para cumplir 72 años el miércoles 16 de diciembre. La actriz que brilló en Esperando la carroza y enseñó en China combina hoy el teatro, la docencia y los rituales de su hogar.