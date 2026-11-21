Máxima Zorreguieta aprovechó su paso por Buenos Aires para disfrutar de una salida cultural en familia. La reina de los Países Bajos visitó de incógnito Mafalda Inmersiva, la muestra que se presenta en el Centro Cultural Recoleta, y lo hizo acompañada por su mamá, María del Carmen Cerruti. Sin anuncio previo ni protocolo, ambas llegaron al espacio como cualquier visitante, compraron sus entradas en boletería y recorrieron la propuesta dedicada al emblemático personaje creado por Quino.

Máxima Zorreguieta llegó a la Argentina y tuvo un paseo muy especial junto a su mamá, María del Carmen Cerruti.

Máxima Zorreguieta recorrió Mafalda Inmersiva en Buenos Aires: las fotos de su visita de incógnito

La visita tuvo un detalle especial: tanto Máxima Zorreguieta como su madre, María del Carmen Cerruti, son fanáticas de Mafalda y eligieron disfrutar de la experiencia por su cuenta. Según trascendió, durante el recorrido, la monarca transmitió su entusiasmo por la producción, aseguró que le había encantado y destacó su nivel internacional. También celebró que una empresa argentina hubiera desarrollado una propuesta de semejante calidad.

Para la ocasión, la reina de los Países Bajos eligió un vestido largo estampado en blanco y negro, de silueta holgada y mangas amplias. El diseño, de inspiración geométrica, tenía una caída fluida que aportó movimiento al look.

Máxima Zorreguieta eligió un look relajado para recorrer Mafalda Inmersiva durante su visita a Buenos Aires.

Máxima completó el estilismo con sandalias en tono suela, de taco bajo, y una cartera de rafia que aportó una textura natural al conjunto. Además, llevó el pelo rubio suelto, con un peinado lacio y raya al costado, y optó por accesorios discretos. Un look de impronta veraniega que se alejó de los atuendos formales que suele lucir en sus compromisos oficiales.

En las imágenes de su paso por el Centro Cultural Recoleta se la ve conversando con integrantes del equipo de la muestra y llevando varias bolsas de la tienda, después de hacer una parada antes de retirarse. Su mamá, María del Carmen Cerruti, también aparece en algunas de las postales de la visita.

La reina de los Países Bajos llegó al Centro Cultural Recoleta acompañada por su mamá, María del Carmen Cerruti.

Cómo es Mafalda Inmersiva, la muestra que Máxima Zorreguieta recorrió junto a su mamá

La exposición abrió sus puertas el 1° de octubre y ocupa 1.300 metros cuadrados del Centro Cultural Recoleta, distribuidos en 14 salas temáticas. El recorrido propone un acercamiento al universo de Mafalda a través de escenografías a escala real, proyecciones en 360 grados, sonido envolvente, pantallas interactivas y experiencias de realidad virtual.

Los visitantes pueden encontrarse con algunos de los espacios más reconocibles de la historieta, como el cuarto de Mafalda, su globo terráqueo y la cocina familiar, además de escenarios vinculados con Susanita y otros personajes. La propuesta combina tecnología y recursos audiovisuales para recrear el mundo de Quino y acercarlo a distintas generaciones.

La visita de Máxima Zorreguieta sumó una postal inesperada a la agenda cultural porteña. Esta vez, la reina dejó por un rato los compromisos oficiales y eligió compartir con su mamá una salida atravesada por la nostalgia, el humor y uno de los personajes más queridos de la historieta argentina.