Este fin de semana XL, Valeria Mazza vivió un momento muy especial con la presentación de la ampliación de Finca Valeria, su proyecto vitivinícola ubicado en Uruguay. La top model compartió a través de sus redes sociales distintas imágenes y detalles de lo que fue el encuentro, que reunió a su esposo Alejandro Gravier, amigos y personas cercanas a esta iniciativa. Se trata de un nuevo paso en el crecimiento de su faceta empresarial, en la que logró unir su pasión por el vino con un proyecto personal que tiene un profundo significado para ella.

La presentación de Valeria Mazza en la ampliación de productos de Finca Valeria

Para Valeria Mazza, Finca Valeria representa mucho más que un proyecto empresarial: es una forma de vida y un espacio ligado a los afectos, los encuentros y las celebraciones. La marca apuesta especialmente por los vinos blancos y rosados, una elección que define su perfil refinado y moderno. La iniciativa cuenta, además, con el respaldo de Félix Solís, una figura destacada de la industria vitivinícola española y un referente en el desarrollo de etiquetas con proyección internacional.

Valeria Mazza presentó la incorporación de dos nuevos vinos | Instagram

Durante la presentación oficial de la ampliación del proyecto, la reconocida modelo compartió la emoción que le genera este emprendimiento y explicó el significado que tiene para ella y su familia. “Para mí no es solo un nombre; para nosotros, es realmente el alma del vino. Porque cuando tenemos una copa en la mano, siempre pensamos en celebrar, en agradecer y en brindar. Pensamos en la gente que más queremos”, expresó.

En ese sentido, destacó el vínculo especial que construyeron con el lugar a lo largo de los años y la importancia que tiene en la historia de su familia. “Eso es lo que nos pasa en Finca Valeria. Venimos aquí todos los años para reencontrarnos con amigos y con nuestra familia, para celebrar fechas importantes, las Navidades y recibir cada Año Nuevo. Por eso siento que el alma de Finca Valeria está realmente en este lugar. Y por eso hoy me emociona tanto”, concluyó.

El look de Valeria Mazza: una apuesta fashionista para un día especial

La moda y la elegancia tampoco quedaron libradas al azar para la presentación de estas dos cosechas. Para la ampliación de su bodega, Valeria Mazza eligió un maxivestido largo en tono crudo, confeccionado en encaje floral, con breteles finos, escote en V y una falda de caída fluida. Un diseño delicado y femenino que acompañó a la perfección el entorno natural de su casa, a la vera del lago, donde posó con una copa de vino en la mano.

Para completar el estilismo, sumó un cinturón ancho de cuero color suela con una llamativa hebilla dorada, que marcó la cintura y aportó contraste al conjunto. Combinó el accesorio con sandalias en la misma gama, un collar fino con dije y una pulsera, mientras que el esmalte bordó en manos y pies sumó un detalle de color. Una apuesta que conjugó naturalidad, sofisticación y ese sello personal que caracteriza su estilo y que acompaña la estética de las nuevas etiquetas.

El look de Valeria Mazza para la presentación de sus nuevos vinos | Instagram

La presentación tuvo lugar en la finca que Valeria Mazza y Alejandro Gravier tienen en La Barra, donde recibieron a familiares, amigos e invitados especiales para compartir una jornada que combinó degustaciones, propuestas gastronómicas y música. Con el acompañamiento del grupo español Félix Solís Avantis y la presencia de la familia Deicas, el encuentro tuvo como protagonistas las dos variedades que integran la colección: un vino blanco y uno rosado; un proyecto que reúne su pasión por el vino y el valor de los encuentros.