Marta Fort habló del tratamiento que recibió en China cuando tenía 7 años, durante una charla con Charlotte Caniggia en Fort Night Show, el ciclo que conduce en Blender. El recuerdo surgió en medio de una conversación sobre viajes de compras, y la conductora lo resumió con un juicio breve sobre esa experiencia.

Aquel viaje fue en 2011 y respondía a la hemiparesia con la que nació, una condición neurológica que Ricardo Fort decidió tratar a unos 19.000 kilómetros de Buenos Aires y que la acompañaba desde el parto.

Marta Fort | Instagram

Marta Fort y su recuerdo de China en Fort Night Show

Marta Fort relató el episodio en un tramo del programa que el canal de streaming difundió en Instagram el viernes 20 de noviembre, mientras peluqueros y maquilladores las preparaban en un salón. Caniggia le propuso viajar juntas a Japón por sus tiendas vintage, y la conductora respondió que ella ya conocía China. Cuando su interlocutora le preguntó si no le gustó, fue tajante: "No, horrible".

La influencer aclaró que pasó un mes allá y que la estadía no fue por placer ni por trabajo, sino "por un tratamiento que me tenía que hacer de chica". En sus palabras, se trataba de un proceso difícil de asimilar a esa edad. La hija de Ricardo Fort agregó que Felipe, su hermano mellizo, es fanático de Japón e intentó llevarla, aunque ella le respondió que iría cuando terminara de recorrer el mundo entero. Dejó abierta la posibilidad de conocerlo, que imagina civilizado y con otra clase de baños, pero dijo que lo de China la fulminó.

Su interlocutora defendió ese destino con otros argumentos: que, según dicen, es más limpio, que permite hacer la ceremonia del té y que tiene gente respetuosa, moda y muchas actividades, a diferencia de China. Marta calculó unas 36 horas de viaje y terminó aceptando la invitación, mientras que las redes sociales del streaming, en el texto del posteo, preguntó si habrá un tour por Japón con las dos.

Marta Fort junto a su padre y su hermano.

Marta Fort y el viaje a China que organizó Ricardo Fort

Marta Fort viajó a Pekín acompañada por su niñera, Marisa López, y su padrino, Gustavo Martínez, quienes convivían con la familia y la habían criado desde su nacimiento, según Fort. Martínez, además, la llevaba al colegio todos los días. El empresario no pudo acompañarla por la obra de teatro que protagonizaba y prefirió no esperar hasta fin de año para que la niña mejorara cuanto antes.

De acuerdo con la participante de MasterChef Celebrity (Telefe), el tratamiento consistía en inyecciones semanales de células madre, aplicadas en distintas partes del cuerpo, algunas por vía intravenosa y otras en la columna. Reconoció que a la pequeña le dolió y que, por teléfono, él le pedía que aguantara porque era por su bien. Señaló que no fue fácil tenerla tan lejos, aunque se mostró tranquilo porque la sabía bien cuidada.

Marta Fort junto a Marisa López y su hermano Felipe.

El reencuentro fue unas seis semanas después, en Miami, adonde el recordado empresario viajó con Felipe. En una entrevista, ese mismo año, explicó que a su hija no le gustaba el lugar, que odiaba la comida y que no entendía lo que le decían, aunque destacó una mejora: "Donde más se nota mejoría es en su forma de hablar".

En agosto de 2026, en PH Podemos Hablar (Telefe), la influencer describió el procedimiento como experimental y contó que estuvo un mes "comiendo un pollo con color negro" y que "era atroz, y no había baño tradicional". Reconoció, además, que nunca pudo determinar cuánto la benefició aquella terapia, ya que atribuye buena parte de su evolución a los 22 años de kinesiología.

Marta Fort volvió así sobre el tratamiento en China que su papá resolvió en 2011 por la hemiparesia, con una mirada similar a la que mostró en Telefe. Su valoración de aquella estadía en Pekín se mantiene negativa, y la repitió ahora frente a Caniggia en Fort Night Show.