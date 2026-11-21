A los 16 años, Myla Cambiaso sorprende con una transformación total que mezcla frescura, desparpajo y actitud moderna en cada aparición pública. Con el respaldo de su madre, María Vázquez, y la experiencia de su padre, Adolfo Cambiaso, la joven demuestra que su creatividad va mucho más allá de la tradición ecuestre que distingue a su familia, apostando de lleno a proyectos independientes que conectan con las tendencias actuales.

Myla Cambiaso entre proyectos, cambio de look y estilo renovado

Hace meses, la joven dio su primer paso empresarial cuando, junto a Verónica Rossi, desarrolló la línea de skin care Senti 22. Más tarde, concretó un nuevo hito en su faceta como diseñadora al presentar Myla Edit, una cápsula exclusiva desarrollada junto a la marca Como quieres. Hoy, ese espíritu inquieto se traslada directo a su estética y a la forma en que ocupa la escena digital, lejos de cualquier fórmula previsible.

Myla Cambiaso: el nuevo corte y su estilo

El giro más notorio de Myla Cambiaso apareció en su cabeza, donde pasó primero del rubio platinado a llevar el pelo morocho y largo, hasta llegar a este corte corto en las fotos que compartió en sus historias de Instagram. El corte es un carré corto a la altura de la mandíbula, con puntas suaves, caída liviana y un movimiento natural que enmarca el rostro sin rigidez. El flequillo cortina, abierto al medio y ligeramente desfilado, se funde con los laterales y aporta un aire desenfadado, casi francés, ideal para acompañar una piel luminosa, saludable y fresca.

Myla Cambiaso y sus looks anteriores: rubia platinada, castaño oscuro con flequillo y ondas; y más oscuro y lacio

Para llevar este peinado con soltura en el día a día, la clave está en priorizar la textura antes que el brushing armado. Un toque de crema para peinar o aceite liviano en las puntas alcanza para controlar el frizz sin quitar rebote ni brillo, mientras que la raya al medio o levemente desplazada deja que el flequillo caiga solo hacia los costados. Funciona tanto con un acabado pulido sutil como con ondas suaves secadas al aire, una opción práctica y versátil para tardes al aire libre y jornadas largas donde la comodidad manda.

Myla Cambiaso: tarde de polo con estética pop y descontracturada

En una tarde de polo, Myla Cambiaso se alejó de los clásicos neutros o de los conjuntos formales del ambiente hípico para armar un equipo lleno de color y guiños ochentosos. Eligió una remera naranja intensa con estampa gráfica en tonos azul, amarillo, rosa y negro —con estética pop, tipografía intervenida y aire rockero— que funciona como pieza central del outfit. Debajo, sumó una bermuda de denim amarillo vibrante con ruedo deshilachado y roturas sutiles que aportan textura, descontracturan el conjunto y relajan la silueta.

Myla Cambiaso sorprendió con un carré castaño oscuro con flequillo y estilo pop by El Camarín

Como complemento, llevó una bandolera clara cruzada con flecos largos en el borde, un detalle artesanal que suma contraste y movimiento al caminar sobre el césped. Una cadenita fina con dije de cruz y aros pequeños completan una propuesta equilibrada y sin excesos, donde el choque vibrante entre el naranja y el amarillo eleva el look y lo vuelve imposible de pasar por alto.

De su madre, María Vázquez, Myla Cambiaso hereda el ojo afilado para la moda, el porte natural y esa seguridad innata que vuelve elegante cualquier elección, incluso la más relajada. Sin embargo, mientras la reconocida modelo construye su sello desde el lujo silencioso, las líneas depuradas y una imagen fiel a sí misma sin grandes sobresaltos, la joven abraza una impronta mucho más camaleónica.

No teme experimentar con tinturas, tijeras ni combinaciones estridentes, y entiende su imagen como un territorio de juego y exploración permanente. Así, entre raíces sofisticadas y ganas de probarlo todo, Myla Cambiaso confirma que honra el legado fashionista de su familia con voz propia, frescura y cero miedo al cambio.