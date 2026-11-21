Oriana Sabatini hizo de su pelo negro azabache una de sus principales señas de identidad. Si bien en las últimas semanas la influencer se animó a experimentar con distintos cambios de look a través de pelucas, lo cierto es que siempre se mantuvo fiel a su color natural. Sin embargo, en las últimas horas sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes en sus redes sociales, donde dejó al descubierto una renovación de su melena: apostó por un nuevo largo y le dio un aire diferente a su imagen.

Así es el nuevo look de Oriana Sabatini

La nueva apuesta de Oriana Sabatini por su cabello tiene como protagonistas las capas largas y los mechones desmechados que enmarcan su rostro. La artista eligió una melena con un largo medio, con capas suaves que aportan movimiento y evitan que el pelo luzca pesado o demasiado recto. Se trata de un corte que conserva un largo ideal para realizar peinados y atarlo sin necesidad de recurrir a hebillas, pero incorpora pequeños detalles que modifican su caída y le dan una apariencia más dinámica.

Oriana Sabatini | Instagram

Uno de los detalles más destacados es el flequillo largo y abierto, conocido como curtain bangs. Los mechones nacen a partir de una raya al medio y se extienden hacia los laterales, con una caída que llega aproximadamente a la altura del mentón. Este recurso, también denominado face-framing, consiste en trabajar el contorno del cabello con diferentes longitudes para enmarcar el rostro y suavizar las facciones.

A diferencia de un flequillo recto y compacto, esta versión se integra de manera gradual con el resto del pelo. Su desfilado genera una transición natural entre los mechones frontales y las capas posteriores, sin producir cortes demasiado marcados. Además, permite jugar con la dirección del peinado y aporta un efecto de mayor movimiento alrededor de la cara.

Oriana Sabatini mostró su nuevo corte de pelo | Instagram

Oriana Sabatini: un largo práctico y versátil

Otro de los puntos fuertes del corte de Oriana Sabatini son las capas largas y sutiles distribuidas en la parte media y las puntas. Esta técnica permite retirar peso de la cabellera sin sacrificar demasiado volumen ni modificar de manera drástica su extensión. En otras palabras, el pelo adquiere una caída más liviana, con puntas que se mueven naturalmente y evitan el efecto estructurado. Es una alternativa especialmente elegida por quienes desean renovar su imagen sin pasar por un corte radical.

En cuanto a su estilismo, la versatilidad de este corte es otra de las ventajas de esta propuesta. La melena puede llevarse completamente lacia, con ondas más definidas, en una cola alta o en un semi recogido, dejando los mechones sueltos. A su vez, el flequillo cortina largo requiere menos mantenimiento que uno tradicional, ya que, a medida que crece, se integra con facilidad al resto del pelo. Por sus características, es un estilo que funciona especialmente bien en cabellos lisos o ligeramente ondulados.

Oriana Sabatini mostró su nueva imagen | Instagram

Así, el corte de Oriana Sabatini reúne algunos de los recursos más elegidos en las tendencias actuales de peluquería: capas largas, puntas desmechadas y un flequillo abierto que enmarca el rostro. Una combinación que permite actualizar su imagen, sumar movimiento y conservar el largo, sin necesidad de modificar por completo la identidad del cabello.