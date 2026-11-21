Natalia Oreiro deslumbró en los Martín Fierro de Uruguay con una apuesta de moda que combinó elegancia, audacia y detalles originales. En una noche muy especial para su trayectoria, la cantante se llevó todas las miradas de sus colegas y asistentes.

Así fue el sofisticado look de Natalia Oreiro para los Martín Fierro de Uruguay

Natalia Oreiro fue una de las grandes protagonistas de los Martín Fierro de Uruguay, donde se destacó con una apuesta de moda sofisticada y de alto impacto. Para la ceremonia, la actriz eligió un vestido largo en un intenso tono verde, una tonalidad que se convirtió en una de sus favoritas a la hora de vestir para grandes ocasiones.

La pieza fue diseñada por Tavo García, un joven diseñador uruguayo de 32 años que logró posicionarse en la escena de la moda de Argentina y Uruguay al vestir a importantes figuras del espectáculo de ambos países. El vestido se destacó por su silueta al cuerpo y su particular juego de transparencias. De mangas largas y cuello alto, la prenda combinó sectores de tul translúcido con paneles de tela opaca que dibujaban líneas geométricas sobre el torso.

Natalia Oreiro brilló en los Martín Fierro de Uruguay con un impactante vestido verde (Foto: Bruno Imanol)

Uno de sus detalles más llamativos fue el profundo escote en forma de V, cubierto por una delicada transparencia que aportó sensualidad sin perder elegancia. La falda, de caída fluida y corte sirena, acompañó la figura y se extendió hasta el piso con una pequeña cola que sumó dramatismo al atuendo. El resultado fue una pieza de líneas estilizadas, con un equilibrio entre sofisticación, audacia y modernidad.

Natalia Oreiro brilló en los Martín Fierro de Uruguay con un impactante vestido verde (Foto: Bruno Imanol)

El color también tuvo un papel central. Natalia Oreiro apostó por un verde intenso, profundo y vibrante, con una presencia que no pasó inadvertida. Al igual que el rojo, se trata de una tonalidad recurrente en su guardarropa, especialmente cuando busca looks de alto impacto para eventos y apariciones especiales. Ambos colores forman parte de sus elecciones más características y le permiten construir estilismos llenos de personalidad.

Fiel a su estilo, la artista también sumó un accesorio inesperado que le dio un giro a la propuesta: unas gafas de sol de inspiración retro, con un llamativo marco verde de formato geométrico. Las lució en algunas de las fotografías que compartió en su cuenta de Instagram, en las que dejó ver otra faceta del vestido y reforzó el aire vanguardista de su apuesta.

Natalia Oreiro brilló en los Martín Fierro de Uruguay con un impactante vestido verde (Foto: Bruno Imanol)

La gran noche de Natalia Oreiro en los Martín Fierro de Uruguay

Más allá de su elección de moda para este evento, Natalia Oreiro vivió una noche muy especial al recibir el Martín Fierro de Platino, una de las distinciones más importantes de la ceremonia. Durante la gala, la protagonista de grandes ficciones en televisión y cine destacó el vínculo cultural que une a Argentina y Uruguay y puso el acento en esa identidad compartida al expresar que "El Martín Fierro es rioplatense".

Natalia Oreiro brilló en los Martín Fierro de Uruguay con un impactante vestido verde (Foto: Bruno Imanol)

La ceremonia, presidida por APTRA, se realizó en el hotel Radisson Victoria Plaza de Montevideo y reunió a destacadas figuras del espectáculo uruguayo. Una noche en la que Natalia Oreiro celebró un nuevo reconocimiento a su trayectoria y volvió a demostrar que también sabe destacarse a través de la moda.

De esta manera, Natalia Oreiro brilló en los Martín Fierro de Uruguay con un impactante vestido verde diseñado por Tavo García. Su look la convirtió en una de las grandes protagonistas de la noche como también el distinguido premio que se llevó por su exitosa carrera.