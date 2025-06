Cala y Mila, las hijas de Mery del Cerro, se convirtieron en verdaderas mini influencers, conquistando las redes sociales en cada aparición. La actriz y modelo argentina compartió recientemente unas fotos junto a sus pequeñas, donde las menores deslumbran con un twinning look espectacular.

Mery del Cerro, junto a sus hijas Cala y Mila y su pareja Meme Bouquet, se encuentra disfrutando de unos días en Uruguay. Allí, la actriz está rodando la segunda temporada de Margarita. La familia aprovecha los momentos libres para pasear y relajarse juntos, mostrando en redes su costado más familiar y cercano.

Meme, Mery, Cala y Mila en Punta del Este

Cala y Mila, las hijas de Mery del Cerro, marcan tendencia con su espectacular twinning look

Las camperas cuadrillé que eligieron Cala y Mila no pasaron desapercibidas. Confeccionadas en un tejido tipo peluche, combinan cuadros grandes en tonos neutros con pinceladas amarillas. Este patrón no solo es visualmente atractivo, sino que también tiene un aire retro que remite a las décadas pasadas. Un look que hace que las hijas de Mery del Cerro marquen tendencia cada vez que salen a la calle.

Este tipo de prendas se volvió el must del invierno: cómodas, calentitas y con mucho estilo. El cuadrillé dejó de ser exclusivo de las camisas leñadoras para ser llevado en abrigos, accesorios e incluso calzados. Las camperas que lucen Cala y Mila son el ejemplo perfecto de cómo una prenda funcional puede transformarse en un statement de moda.

Mila y Cala

Las hijas de Mery y Meme deslumbraron con un look invernal encantador que combinó moda y comodidad a la perfección. Las niñas lucieron camperas cuadrillé de peluche en tonos neutros con detalles en amarillo mostaza, lo que aportó un toque vibrante y alegre al conjunto. Mientras Mila apostó por leggings grises de calce relajado con rollers, Cala lució jeans acampanados con unas cómodas botas, ideales para sus aventuras urbanas. Todo el estilismo está cuidado al detalle, reflejando la búsqueda por lograr un equilibrio entre calidez, practicidad y mucho estilo.

Pero no solo las niñas brillaron, Mery del Cerro también sabe cómo destacar. En las fotos, ella aparece con un abrigo largo con piel sintética, demostrando que el glamour y la calidez pueden ir de la mano.

Mila, Mery y Cala

De esta manera, Cala y Mila no solo marcan tendencia entre las más chicas, sino que también inspiran a madres e hijas que quieren apostar por el twinning look. Las camperas cuadrillé son mucho más que una prenda de temporada, son el símbolo de un vínculo afectivo que se expresa a través de la moda. Y en ese terreno, las hijas de Mery del Cerro ya son auténticas referentes.

MVB