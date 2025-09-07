Cálida, moderna y minimalista: así es la nueva casa de Flor Bertotti

Flor Bertotti sorprendió con un recorrido íntimo por su hogar. En un reel cargado de humor y el carisma que la caracteriza, la actriz mostró cada espacio y dejó ver cuánto disfruta de esta nueva etapa. “Llegó el gran día, hoy es el house tour final con la casa terminada”, anunció con entusiasmo, mientras sostenía su mate y dejaba que la luz natural invadiera la escena.

Así es la casa de Flor Bertotti

El estilo que eligió la actriz para su hogar conjuga calidez y modernidad. Las paredes claras, los amplios ventanales de madera y los pisos neutros generan una sensación de amplitud que se complementa con muebles simples y funcionales. Desde el primer plano, Flor aparece relajada, recorriendo cada ambiente como si charlara con amigos, mostrando sin apuro las terminaciones que tanto esperó.

La casa de Flor Bertotti

La cocina, uno de los puntos centrales de la casa, se lleva gran parte de las miradas. Con mesadas amplias, grifería negra y detalles en madera que contrastan con la pureza de los tonos claros, es un espacio pensado tanto para el disfrute cotidiano como para recibir a la familia. “Estoy en mi salsa”, dice entre risas mientras abre y cierra los armarios, orgullosa del resultado.

En otro pasaje del video, Flor se acerca a la escalera retráctil que conduce al ático y, con su estilo descontracturado, dice: “Me voy a encontrarme con mis haditas”, recordando su emblemático personaje de “Floricienta”. Este guiño emocional conecta de inmediato con su público, que aún asocia su carisma a aquel clásico de la televisión.

El living mantiene la línea estética: espacios despejados, ventanales que permiten la entrada del sol y un mobiliario sin excesos. El objetivo, deja ver, fue lograr un ambiente acogedor pero sin recargarlo, donde la luz y la naturaleza sean protagonistas. Afuera, un patio sencillo rodeado de vegetación invita al descanso.

Flor Bertotti cerró el recorrido con una gran sonrisa desde una ventana en el último piso de su casa, celebrando haber alcanzado el resultado soñado. Este proyecto, que implicó meses de trabajo y decisiones de diseño, refleja una etapa personal marcada por el bienestar y la simpleza.

F.A