lunes 01 de septiembre del 2025
En vivo
CELEBRIDADES Hoy 19:42

Florencia Bertotti vende su ropa desde $14.800 y hasta 40% de descuento

La reconocida actriz, amada por su papel en Floricienta, decidió desprenderse de mucha de sus prendas, que tienen su sello distintivo.

Florencia Bertotti
Florencia Bertotti | Instagram

Florencia Bertotti decidió vender su ropa desde $14.800 y 40% de descuento. Entre los más de 27 productos que ofrece, se pueden encontrar vestidos, camisas, pantalones, sacos, campera y hasta Blazers, muchos de ellos de primeras marcas.

El precio de la ropa que vende Florencia Bertotti

Desde hace un tiempo, muchas famosas apuestan por la moda circular y deciden desprenderse de la ropa que ya no utilizan o que, en algunos casos, tuvieron por medio de un canje o promoción, para darle una segunda vida. Florencia Bertotti no es la excepción y desde hace un tiempo decidió poner a la venta gran parte de su colección.

Florencia Bertotti
Florencia Bertotti.

Las prendas que la ex protagonista de Floricienta puso a la venta van para todos los gustos y todos los bolsillos. Así se puede encontrar desde un vestido “nuevo sin etiqueta” por 14.800 pesos con un descuento del 40% hasta un blazer por 196.000 y 30% off.

Los pantalones con descuento que vende Florencia Bertotti

  • Pantalón Tucci rosa- Talle S- $21.500
  • Pantalón jogging sin etiqueta – Talle M- $31.500
  • Pantalón elastizado sin etiqueta en diferentes colores- Talle M- 26.600
  • Jean Zara blanco- Talle 30 -$ 52.500
    Ropa Florencia Bertotti
    Pantalones y vestidos que vende Florencia Bertotti.

     

Los sacos con descuento que vende Florencia Bertotti

  • Saco largo sin etiqueta- Talle S- $178.000
  • Blazer Vero Alfie- Talle S – $196.000
  • Blazer Tucci- Talle XS- $187.500
  • Blazer sin etiqueta –Talle M- $150.000
    Ropa Florencia Bertotti
    Sacos, camisas y remeras que vende Florencia Bertotti

     

Los vestidos con descuento que vende Florencia Bertotti

  • Vestido largo sin etiqueta- Talle único- $14.800
  • Vestido corto sin etiqueta- Talle S- $26.900
  • Vestido Cuesta Blanca-Talle S- $50.400
    Ropa Florencia Bertotti
    Más de la ropa que vende Florencia Bertotti

     

Las camisas y remeras con descuento que vende Florencia Bertotti

  • Camisa Zara- Talle M- $49.000
  • Camisa Tucci- Talle XS- $35.000
  • Camisa sin etiqueta- Talle S- $24.500
  • Remera H&M – Talle S- $30.000
  • Remera sin etiqueta- Talle S- $22.500
EN ESTA NOTA
También te puede interesar

Más en