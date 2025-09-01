Florencia Bertotti vende su ropa desde $14.800 y hasta 40% de descuento

Florencia Bertotti decidió vender su ropa desde $14.800 y 40% de descuento. Entre los más de 27 productos que ofrece, se pueden encontrar vestidos, camisas, pantalones, sacos, campera y hasta Blazers, muchos de ellos de primeras marcas.
El precio de la ropa que vende Florencia Bertotti
Desde hace un tiempo, muchas famosas apuestan por la moda circular y deciden desprenderse de la ropa que ya no utilizan o que, en algunos casos, tuvieron por medio de un canje o promoción, para darle una segunda vida. Florencia Bertotti no es la excepción y desde hace un tiempo decidió poner a la venta gran parte de su colección.
Las prendas que la ex protagonista de Floricienta puso a la venta van para todos los gustos y todos los bolsillos. Así se puede encontrar desde un vestido “nuevo sin etiqueta” por 14.800 pesos con un descuento del 40% hasta un blazer por 196.000 y 30% off.
Los pantalones con descuento que vende Florencia Bertotti
- Pantalón Tucci rosa- Talle S- $21.500
- Pantalón jogging sin etiqueta – Talle M- $31.500
- Pantalón elastizado sin etiqueta en diferentes colores- Talle M- 26.600
- Jean Zara blanco- Talle 30 -$ 52.500
Los sacos con descuento que vende Florencia Bertotti
- Saco largo sin etiqueta- Talle S- $178.000
- Blazer Vero Alfie- Talle S – $196.000
- Blazer Tucci- Talle XS- $187.500
- Blazer sin etiqueta –Talle M- $150.000
Los vestidos con descuento que vende Florencia Bertotti
- Vestido largo sin etiqueta- Talle único- $14.800
- Vestido corto sin etiqueta- Talle S- $26.900
- Vestido Cuesta Blanca-Talle S- $50.400
Las camisas y remeras con descuento que vende Florencia Bertotti
- Camisa Zara- Talle M- $49.000
- Camisa Tucci- Talle XS- $35.000
- Camisa sin etiqueta- Talle S- $24.500
- Remera H&M – Talle S- $30.000
- Remera sin etiqueta- Talle S- $22.500