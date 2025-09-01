Florencia Bertotti vende su ropa desde $14.800 y hasta 40% de descuento

Florencia Bertotti decidió vender su ropa desde $14.800 y 40% de descuento. Entre los más de 27 productos que ofrece, se pueden encontrar vestidos, camisas, pantalones, sacos, campera y hasta Blazers, muchos de ellos de primeras marcas.

El precio de la ropa que vende Florencia Bertotti

Desde hace un tiempo, muchas famosas apuestan por la moda circular y deciden desprenderse de la ropa que ya no utilizan o que, en algunos casos, tuvieron por medio de un canje o promoción, para darle una segunda vida. Florencia Bertotti no es la excepción y desde hace un tiempo decidió poner a la venta gran parte de su colección.

Florencia Bertotti.

Las prendas que la ex protagonista de Floricienta puso a la venta van para todos los gustos y todos los bolsillos. Así se puede encontrar desde un vestido “nuevo sin etiqueta” por 14.800 pesos con un descuento del 40% hasta un blazer por 196.000 y 30% off.

Los pantalones con descuento que vende Florencia Bertotti

Pantalón Tucci rosa - Talle S- $21.500

- Talle S- $21.500 Pantalón jogging sin etiqueta – Talle M- $31.500

– Talle M- $31.500 Pantalón elastizado sin etiqueta en diferentes colores- Talle M- 26.600

sin etiqueta en diferentes colores- Talle M- 26.600 Jean Zara blanco- Talle 30 -$ 52.500 Pantalones y vestidos que vende Florencia Bertotti.



Los sacos con descuento que vende Florencia Bertotti

Saco largo sin etiqueta - Talle S- $178.000

- Talle S- $178.000 Blazer Vero Alfie - Talle S – $196.000

- Talle S – $196.000 Blazer Tucci - Talle XS- $187.500

- Talle XS- $187.500 Blazer sin etiqueta –Talle M- $150.000 Sacos, camisas y remeras que vende Florencia Bertotti



Los vestidos con descuento que vende Florencia Bertotti

Vestido largo sin etiqueta - Talle único- $14.800

- Talle único- $14.800 Vestido corto sin etiqueta - Talle S- $26.900

- Talle S- $26.900 Vestido Cuesta Blanca-Talle S- $50.400 Más de la ropa que vende Florencia Bertotti

Las camisas y remeras con descuento que vende Florencia Bertotti