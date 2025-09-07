Zaira Nara celebró su cumpleaños con la temática de vaquera y una foto de su look revolucionó las redes. La modelo organizó una mega fiesta en un boliche porteño en la que estuvo acompañada de su familia y amigos, pero tuvo un descuido con su disfraz que la dejó al borde de la censura.

El descuido hot de Zaira Nara en su cumpleaños

La hermana de Wanda Nara volvió a ser noticia en el mundo del espectáculo, esta vez por la manera en la que celebró su cumpleaños número 38. La modelo organizó una mega fiesta en la disco Caramelo, un boliche porteño que se vistió de gala para recibir a su familia y a sus amigos más cercanos. La temática elegida fue “vaqueras” y todos los invitados se sumaron con sus mejores outfits.

Zaira Nara y Victorio D’Alessandro

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue solo la ambientación ni la lista de famosos presentes, sino un descuido hot que tuvo Zaira con su look. La empresaria eligió un conjunto de cuero color camel compuesto por un pantalón oxford con aberturas laterales y un top ajustado. En medio de la celebración, el corpiño le jugó una mala pasada y terminó resolviendo la situación con un emoji de corazón para evitar la censura en Instagram.

La foto del momento, en la que aparece posando con el actor Victorio D’Alessandro, se viralizó rápidamente. Tanto él como Zaira Nara la compartieron en sus redes sociales y, aunque la imagen logró esquivar las restricciones de la plataforma, no pasó inadvertida entre sus seguidores.

Zaira Nara festejó su cumpleaños en un boliche porteño

La fiesta temática de Zaira Nara que reunió a toda su familia

La cumpleañera estuvo acompañada de sus seres queridos: Wanda, que no dudó en sumarse al dress code vaquero, y sus padres, Nora y Andrés, quienes también se lookearon para la ocasión. La familia Nara posó unida y mostró que la complicidad entre ellos sigue intacta.

Zaira Nara y Lola Latorre

Además, la lista de invitados incluyó a Kennys Palacios, Brenda Gandini, Vero Lozano, Cande Ruggeri y Lola Latorre, que se destacó con un vestido rosa que marcó tendencia. La noche tuvo de todo: música, baile y hasta una torta de tres pisos rosa con cerezas, que Zaira mostró orgullosa en sus historias.

Zaira y Andrés Nara

Como broche de oro, la modelo se cambió de vestuario durante la noche y sorprendió con un segundo look, reafirmando que sigue siendo una de las it girls argentinas más seguidas en el mundo digital.