Así es la "nueva" casa de Guillermina Valdés: renovada, minimalista y llena de plantas

Guillermina Valdés supo consagrarse en estos años como un ícono de belleza y glamour. Tal es así que su gusto por la moda y el diseño trascendió las barreras de las pasarelas y penetró en cada rincón de los hogares donde habitó. Hoy, su vida de soltera está atravesada por un estilo de vida natural con un guiño chic, transformando por completo su casa.

La empresaria logró transformar su departamento creando un nuevo espacio lleno de vegetación combinando el estilo minimalista dejando cada rincón con un toque único y lleno de identidad.

Guillermina Valdés mostró su casa llena de plantas | Instagram

Guillermina Valdés mostró su casa con un aire renovado

Guillermina Valdés suele compartir con sus más de 2,6 millones de seguidores los tips de belleza y cuidado corporal más utilizados por las fashionistas. Asimismo, su hogar funciona como el escenario ideal para mostrarse fresca y radiante. Es por ello que suele convertir cada habitación de su hogar en un lugar lleno de identidad y estilo propio.

La proclamada alquimista posó frente a un amplio espejo donde se retrató de pies a cabeza dejando entrever la decoración de su living. El mismo, estaba conformado por un sólido piso de parqué pulido. Sobre él, se encontraban cuidadosamente distribuidos amplios sillones color crudo, una mesa ratona de petiribi y una alfombra circular color beige. También se puede observar un amplio ventanal donde se destaca la presencia de la luz natural en la mayor parte del día. Detrás, está ubicado un cómodo balcón con muebles de jardín de interiores y una amplia maceta color blanco.

La ambientación fusionaba armoniosamente comodidad y diseño, exhibiendo la estética refinada y discreta que define a la empresaria, donde la serenidad y la belleza se encuentran en perfecta sincronía.

Por otra parte, en un video que compartió en su cuenta personal de Instagram, la exesposa de Sebastián Ortega mostró su gran adquisición: una decena de plantas y macetas junto con la estatua de un Buda en color gris que tenía un porta vela. Amante de las plantas y de sus propiedades naturales, Guillermina compartió una tierna imagen de su perro Willy escondido entre las hojas, respirando el toque de vegetación que añadió a su sofisticado departamento.

Guillermina Valdés en el living de su departamento | Instagram

El criterio estético y la funcionalidad en cada rincón de su hogar le brindan a Guillermina Valdés un espacio donde poder descansar, pasar tiempo libre o de ocio o, bien, grabar contenido para sus redes sociales haciendo de la estética sin excesos su marca registrada.

NB