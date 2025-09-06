Luis Brandoni, Juan José Campanella, Eduardo Blanco y Rada arrasan en Netflix con el estreno de una nueva película argentina

Este comienzo de semana, Netflix lanzó noticias acerca de sus nuevos proyectos audiovisuales que se sumarán a su nuevo catálogo en los próximos meses. Entre ellas se destacan algunos films argentinos que invitan a los espectadores de habla hispana a adentrarse en las historias más apasionantes de la plataforma de streaming. Una de ellas es Parque Lezama, protagonizada por Luis Brandoni, Eduardo Blanco, Verónica Pelaccini, Agustín “Rada” Aristarán, Manuela Menéndez, Alan Fernández y Matías Alarcón.

Esta historia escrita y dirigida por Juan José Campanella es una adaptación de la obra teatral que lleva el mismo nombre y que está inspirada en I'm Not Rappaport, de Herb Gardner.

Parque Lezama, la nueva producción de Netflix | Twitter

Luis Brandoni habló del estreno de la nueva película de Netflix que es un éxito

Lo que comenzó siendo una obra teatral se transformó rápidamente en un proyecto a gran escala. Parque Lezama traspasó las fronteras de las tarimas y se sumergió en el apasionante mundo del cine y la ficción. Pese a que no tiene fecha de estreno, Luis Brandoni afirmó en una entrevista que le realizaron en el programa radial, Al Fin y Al Cabo: “La película es la obra de teatro filmada, no es una adaptación al cine y se va a filmar en el Parque Lezama por lo que el texto va a ser el mismo. La obra no se va a morir porque se va a perpetuar en el cine”.

Este tinte innovador en este lenguaje audiovisual adaptado sumerge al espectador en el corazón del Parque Lezama, donde una inusual amistad florece entre Antonio Cardozo, un veterano militante comunista, y León Schwartz, un hombre aferrado a la filosofía del "no te metas". Desde un banco de plaza y en una tarde cualquiera, sus conversaciones se entrelazan con humor, afecto y momentos conmovedores, mientras juntos sortean los desafíos que les presentan tanto los pintorescos personajes del parque como sus propias familias.

Luis Brandoni y Eduardo Blanco en Parque Lezama | Twitter

Netflix apuesta a la industria nacional

Desde el área ejecutiva de Netflix, Francisco Ramos, vicepresidente de contenidos para Latinoamérica aseguró: “Nuestra apuesta por Argentina es inexorable. Nos apasiona ser parte de la creación audiovisual de este increíble país, promoviendo su cine dentro y fuera de sus fronteras. Vamos a seguir ofreciendo entretenimiento de la más alta calidad a nuestros miembros y mostrando lo mejor de Argentina a través de sus películas, que son únicas y aclamadas globalmente.

Asimismo, también tuvieron palabras hacia los imponentes actores que conformaron el material: “Me enorgullece especialmente consolidar nuestra colaboración con Ricardo Darín, con Kenya Films y Juan José Campanella, con quien ya estamos trabajando en dos proyectos. Esperamos que encuentren en Netflix su casa”.

Producciones argentinas de Netflix | Twitter

Una vez más Netflix reafirma el compromiso con la industria audiovisual nacional donde en su amplio catálogo se pueden apreciar creaciones cien por ciento argentinas con actores de renombre y que han atravesado una vasta carrera con los protagónicos que más resonaron a nivel mundial. Pese a que no tiene fecha de estreno, este must see cuenta con la combinación de un elenco de actores de primerísimo nivel y un talento que, sin dudas, marcará un antes y un después en la historia del cine.

NB