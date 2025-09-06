Con microbikini y tragos en mano, Evangelina Anderson disfruta de su soltería en Cancún

Antes de comenzar con las extensas jornadas de de grabación de Masterchef Celebrity (Telefe), Evangelina Anderson armó las valijas y se fue a las paradisíacas playas de Cancún para disfrutar de su soltería tras 17 años de relación con Martín Demichelis, con quien tuvo tres hijos: Bastian, Lola y Emma.

En microbikini y tragos en mano, Evangelina Anderson disfruta de su soltería en Cancún

El vínculo amoroso entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis no terminó bien ya que se dio en medio de rumores de infidelidad por parte del director técnico. De hecho, una de sus supuestas amantes, Tania Ledesma, salió a contar detalles de los encuentros que mantuvieron. Ante el revuelo y las fuertes repercusiones que generaron sus dichos, la modelo optó por llamarse al silencio y priorizar el bienestar de sus hijos.

Ahora, tras despedirse de Los 8 escalones (eltrece), Evangelina Anderson decidió hacer un viaje a México para comenzar oficialmente esta nueva etapa que la tiene soltera después de mucho tiempo en pareja. La escapada llamó la atención en sus seguidores ya que días antes trascendió un explosivo rumor que la tiene como protagonista.

Evangelina Anderson

Según contó Pepe Ochoa, la top model estaría conociendo a un hombre de 34 años que se llama Franco. Al ser consultada por esta versión, el panelista de LAM (América) aseguró que Eva "lo minimizó". No obstante, le dijo pícara: "La paso bien, me vas a ver con un montón de gente porque estoy recuperando el tiempo que perdí".

Evangelina Anderson

Lo cierto es que, a través de sus posteos en Instagram, Evangelina Anderson compartió en las redes sociales la intimidad de su estadía en Cancún y se mostró feliz. Junto a un emoji de un corazón celeste y otro de una sirena, la bailarina publicó las postales súper sensuales que se tomó en el interior de la piscina del exclusivo resort donde se encuentra hospedada.

Sus imágenes cosecharon casi 100 mil "likes" en pocas horas y una lluvia de halagos por parte de los usuarios. "Diosa", "La más linda de Argentina", "Preciosa", "Hermosa Eva, a disfrutar la vida", "Sos un fuego", "Reina", fueron algunos de los tantos mensajes que recibió Eva, los cuales reflejaron el cariño que le tienen las personas que siguen su contenido en Instagram.

Evangelina Anderson

En las fotos se la puede ver sosteniendo un trago en la mano y luciendo una microbikini azul con tiras regulable y un pañuelo colorido y estampado en la cabeza. Para completar su look playero y protegerse del sol, llevó unas gafas de sol de estilo retro y sofisticado. En plan descanso y lujo en un destino caribeño, Evangelina Anderson cautivó con su alegre y relajada energía.

Evangelina Anderson

Cabe recordar que la modelo firmó contrato para ser una de las flamantes participantes de Masterchef Celebrity (Telefe), que conducirá Wanda Nara, y en pocas semanas comenzaría a grabar el ciclo culinario, el cual ya genera muchas expectativas en el público. Por el momento, Evangelina Anderson disfruta de su merecido descanso y de su soltería en Cancún con una microbikini y tragos en mano.