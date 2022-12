Camila Homs contó cómo conoció a su novio y confirmó que quiere tener más hijos

Tras la ruptura con Rodrigo De Paul, la modelo Camila Homs, ya se afianzó nuevamente en Buenos Aires y en diálogo con Biri Biri, contó en detalle cómo conoció a su actual pareja, el empresario Charly Benvenuto, y si volvería a ser madre.

Camila Homs, que saltó a la fama a raíz de la relación de su ex, Rodrigo De Paul, con Tini Stoessel, se refirió a su relación con los medios: “Ahora ya estoy más acostumbrada, pero al principio me costó porque cuando vivía en Europa estaba como en una nube y allá la prensa no molesta ni a los jugadores. Llegar acá fue intenso”.



La modelo y el jugador de la Selección Argentina tienen dos hijos en común: Francesca (3 años) y Bautista (1 año). Aunque cuando le preguntaron si le gustaría tener más hijos, respondió: “Hoy estoy bien así, pero el día de mañana me gustaría tener un hijo más”.

Actualmente, Homs está en pareja con su vecino, el empresario Charly Benvenuto. “Lo conocí porque él entrena en un gimnasio enfrente de casa. Un día que yo bajé, lo vi y dije 'apa, qué muchacho'” y continuó: “Fue muy difícil todo hasta que un chico en común logró decirme el Instagram y ahí lo empecé a seguir. Al otro día, me habló, pero el primer pasito lo di yo”.