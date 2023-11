Camilo Echeverry siempre se mostró como una persona súper familiar y lo ha demostrado desde que se casó con Evaluna Montaner. La pareja vive muy cerca de Ricardo Montaner y toda su familia en Miami. Desde que su hija Índigo nació, el cantante habló sobre lo feliz que está y que es el mejor momento de su vida.

Camilo contó la sorprendente reacción de su hija Índigo cuando está cantando

La semana pasada, el artista se encontraba en España y fue invitado a "El Hormiguero", programa muy popular en el viejo continente y que tuvo de invitados a Lali, María Becerra, Emilia Mernes, entre otros. El colombiano tuvo un ida y vuelta con el conductor, Pablo Motos, en donde repasó casi toda su vida y por último recordó una sorprendente anécdota con su hija.

El artista explicó que la nieta de Ricardo Montaner es muy fan de la música por eso la lleva a sus giras: “Ese viaje fue muy especial para ella. Sus canciones favoritas son las de un tipo que se llama Camilo, pero ella no asocia que yo vengo siendo Camilo”.

“Entonces, cuando estamos en la casa y yo agarro la guitarra le canto sus canciones, y aparte que le escribí Índigo y yo le canto lara la la y ella me dice `no, no, no. Camilo`. Y entonces va al speaker que la escucha ella le dice: Pon Camilo”, contó el intérprete de Vida de Rico. Finalmente, Camilo reveló que se siente muy feliz con la paternidad y recordó las palabras de Índigo: "Entonces suena Camilo y ella me indica esto es lo que yo quiero`".

