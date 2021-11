En octubre pasado, Camilo y Evaluna anunciaron que están esperando su primer hijo juntos. Luego de su visita al show de Jimmy Fallon, la pareja bromeó sobre la posibilidad de llamarlo a su hijo con el mismo nombre que el presentador. Pero durante su último corte musical, difundieron el nombre elegido para su bebé: Índigo.

Camilo reveló cómo se enteró del embarazo de Evaluna

En las últimas horas, la pareja que duerme en camas separadas, dio una entrevista donde comentaron cómo se enteraron que la hija de Ricardo Montaner estaba embarazada. Además, el padre de Índigo aseguró que tuvo una especie de embarazo psicológico.

"Nos enteramos que Evaluna estaba embarazada porque, en Santiago de Compostela, alguien se mareó. Ustedes dirán, Evaluna... ¡No! Camilo se mareó, se mareó mucho y nunca le pasa. Estaba con náuseas todo el rato" relató Evaluna sobre la sensación que tuvo su pareja.

"Yo decía: 'No puede ser, no puede ser, no puede ser'. Pero fue y aquí está: baby Índigo. En inglés se llama sympathetic pregnancy y es que los síntomas de una mujer embarazada también, de alguna manera, los presenta el hombre" agregó en la entrevista Camilo.

Montaner retó a Evaluna y Camilo por una foto subida de tono:

Evaluna Montaner y Camilo están pasando un momento muy feliz en sus vidas tras anunciar que serán padres primerizos.

La pareja está más activa que nunca en las redes sociales y además en las presentaciones que están brindando. Sin embargo, en uno de sus últimos posteos en las redes sociales recibieron el reto de Ricardo Montaner.

Sabemos que el patriarca del clan no se anda con vueltas y cuando tiene que decir las cosas no tiene pudor en decirlo en público. De esta manera, manifestó su descontento con una imagen de Evaluna y Camilo un poco subida de tono para su gusto.

En la imagen se la ve a la joven agachada y como queriendo agarrar el glúteo de su marido quien está en ropa interior. Si bien fue una imagen de lo más simpática, a Montaner no le hizo ninguna gracia.

“Aquí, se volvieron locos…Explíquenme los papás de Índigo”, les dijo el cantante a través de Instagram teniendo luego divertidos comentarios de los fans de la parejita.

